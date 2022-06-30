SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ KİMDİR? Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu, ne dedi? Gülhayat Karacakaya 'Canım çok yanacak!' Acun Ilıcalı...

Survivor Batuhan'ın annesi kimdir? Survivor Batuhan'ın annesi ne dedi? soruları gündeme geldi. 2022 Survivor yarışmasında üçüncülüğü elde eden Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medya hesabından sarsıcı açıklamalarda bulundu. İşte güdem olan olayın detayları...
SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ NE DEDİ?
Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu;
"Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak."
ILICALI'DAN YANIT GELDİ
Acun Ilıcalı da Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi:
"Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl malesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor.
Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağolsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu.