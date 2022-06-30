SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ KİMDİR? Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu, ne dedi? Gülhayat Karacakaya 'Canım çok yanacak!' Acun Ilıcalı...

ILICALI'DAN YANIT GELDİ

Acun Ilıcalı da Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi:

"Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl malesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor.

Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağolsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu.