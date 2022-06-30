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    • 30.06.2022 23:58
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    • 01.07.2022 00:31
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    SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ KİMDİR? Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu, ne dedi? Gülhayat Karacakaya 'Canım çok yanacak!' Acun Ilıcalı...

    Bu akşam Survivor All Star 2022'de final heyecanı yaşanıyor. Batuhan Karacakaya bu sezon yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Karacakaya'nın vedasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan annesi Gülhayat Karacakaya söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Survivor Batuhan'ın annesi kimdir? Survivor Batuhan'ın annesi ne dedi?

    SURVİVOR BATUHAN’IN ANNESİ KİMDİR?

    Survivor Batuhan'ın annesi kimdir? Survivor Batuhan'ın annesi ne dedi? soruları gündeme geldi. 2022 Survivor yarışmasında üçüncülüğü elde eden Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medya hesabından sarsıcı açıklamalarda bulundu. İşte güdem olan olayın detayları...

    SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ NE DEDİ?

    Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu;

    "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak."

    ILICALI'DAN YANIT GELDİ

    Acun Ilıcalı da Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi:

    "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl malesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor.

    Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağolsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu.

        Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı.

        Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

        BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

        Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

        Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

        Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
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