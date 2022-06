SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ KİMDİR? Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu, ne dedi? Gülhayat Karacakaya 'Canım çok yanacak!' Acun Ilıcalı...

SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ NE DEDİ?

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu;

"Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak."