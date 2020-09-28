Zaferlerle dolu Türk tarihinin önemli hükümdarlarından birisi olan Sultan Alparslan'ın hayatı merakla araştırılıyor. Malazgirt'te Bizans ordusunu yenen ve böylece Anadolu kapılarını açan büyük hükümdarın hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisini izleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi kısa sürede çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Peki, Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan tarihteki önemi nedir? İşte hayatı

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

Büyük Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan, 20 Ocak 1029'da Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey'in ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Çağrı Bey'in en gözde şehzadesi olan Alparslan, Tuğrul Bey'e yardımcılık yapmıştı. Babası Çağrı Bey ile amcası Tuğrul Bey'in vefatının ardından ortaya çıkan saltanat mücadelesinden galip gelerek, 27 Nisan 1064'te Selçuk Devleti'nin tahtına çıktı.

Amcası Tuğrul Bey'in yerine, 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi'yle dünya tarihinin geleceğine yön verdi. 26 Ağustos 1071'de ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştirdi. Sultan Alparslan, asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde, Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı.