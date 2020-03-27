Çarşama akşamları atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman, gelenek bozmadı. Burak Özçivit'in başrolündeki dizi; Tüm Kişiler'de %17,28 izlenme oranı ve %31,36 izlenme payı; 20+ABC1'de % 16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci olmayı başardı.

Dizi; AB'de ise %13,52 izlenme oranı ve 25,60 izlenme payı elde edip günün en çok izlenen dizisi oldu. İzlenme oranlarını arttırarak sürdüren Kuruluş Osman, reyting listesinde yine açık ara zirvede yer alıp rakiplerine fark attı.

Dizinin son bölümünde Osman Bey; Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi.