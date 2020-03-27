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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    gelenek bozmadı! lerde yine zirvede

    Çarşama akşamları atv'de ekrana gelen , gelenek bozmadı. 'in başrolündeki dizi; Tüm Kişiler'de %17,28 izlenme oranı ve %31,36 izlenme payı; 20+ABC1'de % 16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci olmayı başardı. Dizinin son bölümünde Osman Bey; Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi.

    Yine zirvede

    Çarşama akşamları atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman, gelenek bozmadı. 'in başrolündeki dizi; Tüm Kişiler'de %17,28 izlenme oranı ve %31,36 izlenme payı; 20+ABC1'de % 16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci olmayı başardı.

    Dizi; AB'de ise %13,52 izlenme oranı ve 25,60 izlenme payı elde edip günün en çok izlenen dizisi oldu. İzlenme oranlarını arttırarak sürdüren , listesinde yine açık ara zirvede yer alıp rakiplerine fark attı.

    Dizinin son bölümünde Osman Bey; Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi.

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