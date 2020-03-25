Kuruluş Osman'daki Bala Hatun kimdir? İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Dizibu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bala Hatun kimdir? Bala ve Osman Bey'in çocukları oldu mu? İşte detaylı bilgiler ve hayatı...
BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?
Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.
OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey
Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun
OSMAN BEY'İN BALA HATUN İLE ÇOCUĞU OLDU MU?
Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.
Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.
KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR
Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?
BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
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