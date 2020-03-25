Kuruluş Osman'daki Bala Hatun kimdir? İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Dizibu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bala Hatun kimdir? Bala ve Osman Bey'in çocukları oldu mu? İşte detaylı bilgiler ve hayatı...

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.