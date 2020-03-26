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    • 26.03.2020 10:41
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    • 26.03.2020 10:51
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    Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. son bölüm izle…

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşam saat 20.00'de 16. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde; Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti merak konusu olurken, Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından her gün aratılırken, Kuruluş Osman 16. son bölüm izlenme rekorları kırıyor!

    Kuruluş Osman son bölüm izle

    Çarşamba akşamları Atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle Tüm Kişiler' de % 17,28 izlenme oranı ve % 31,36 izlenme payı, 20+ABC1'de % 16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer alırken, dizi zirve yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürmeye devam ediyor.

    ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan de Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

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