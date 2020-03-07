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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    Biricik ’den ’ya taş! "İteyen hikayesine koyabilir"

    Biricik ’den fotoğrafını kendiiymiş gibi paylaşan ’ya taş. Suden, yeni paylaşımına ‘Yüzüm görünmüyor; isteyen hikayesine koyabilir’ esprisi yaptı.

    Harika espri

    Yeşilçam'ın efane isimlerinden Harika Avcı, geçtiğimiz günlerde Biricik Suden'in bir Instagram paylaşımını kendisiymiş gibi alıp profiline koydu. Avcı, sosyal medya hırsızlığı ortaya çıkınca paylaşımını sildi.

    Suden ise dün yaptığı paylaşımla Harika Avcı'yı ti'ye aldı. Sahilde koşarken bir video paylaşan sosyetik tasarımcı, bu paylaşımına "Bakınız yüzüm gözükmüyor. İsteyen alıp story'sine koyabilir" yazdı.

    , story'sine (hikayesine) düştüğü bu notla, Avcı'ya golünü attı.

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