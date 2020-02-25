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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    , ’in fotoğrafını kendisiymiş gibi paylaştı!

    'nün solisti ile mutlu bir evlilik süren , tarihler 6 Ekim 2019'u gösterdiğinde Instagram hesabından yürüyüş pozunu paylaştı. da 'ta bu fotoğrafı kendisiymiş gibi paylaştı.

    Harika fikir!

    'nün solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik süren Biricik Suden, tarihler 6 Ekim 2019'u gösterdiğinde Instagram hesabından yürüyüş pozunu paylaştı.

    Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı da 'ta bu fotoğrafı kendisiymiş gibi paylaştı. Avcı'nın paylaşımına anlam veremeyen takipçileri şaştı kaldı.

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