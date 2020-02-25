MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik süren Biricik Suden, tarihler 6 Ekim 2019'u gösterdiğinde Instagram hesabından yürüyüş pozunu paylaştı.

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı da 15 Şubat'ta bu fotoğrafı kendisiymiş gibi paylaştı. Avcı'nın paylaşımına anlam veremeyen takipçileri şaştı kaldı.