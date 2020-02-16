Takvim, önceki gün Burçin Terzioğlu'nun spor hocası Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Haberi okuyan Terzioğlu hayranları ise hüsrana uğradı. Güzel oyuncuyu hala eski aşkı İlker Kaleli ile yakıştıran fanları, şu yorumları yaptı:

"Yüreğımizi yaktın Burçin Terzioğlu... "Bu haber kalbime zehirli bir hançer gibi saplandı", "Aşka inancımı kaybettim...", "Umutlar tükendi, hadi gidelim albayım", "Bana dokunmayım bir süre yastayım", "Ayrılsanıza çok mutlu oluruz..."



Umut Duygu

İlker Kaleli