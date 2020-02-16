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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    spor hocası ile yeni bir aşka yelken açtı! Hayranları hüsrana uğradı...

    Takvim, önceki gün 'nun spor hocası ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Haberi okuyan Terzioğlu hayranları ise hüsrana uğradı.

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    Takvim, önceki gün Burçin Terzioğlu'nun spor hocası Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Haberi okuyan Terzioğlu hayranları ise hüsrana uğradı. Güzel oyuncuyu hala eski aşkı İlker Kaleli ile yakıştıran fanları, şu yorumları yaptı:

    "Yüreğımizi yaktın ... "Bu haber kalbime zehirli bir hançer gibi saplandı", "Aşka inancımı kaybettim...", "Umutlar tükendi, hadi gidelim albayım", "Bana dokunmayım bir süre yastayım", "Ayrılsanıza çok mutlu oluruz..."


    Umut Duygu

    İlker Kaleli

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