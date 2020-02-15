Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, üç buçuk yıllık aşklarını Aralık 2018'de noktaladı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hayranları, ikilinin sürekli barışmasını umut etti. Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ayrıldıktan sonra kimseyle aşk yaşamaması da hayranlarının umutlarını güçlendirdi. Ancak ikilinin sevenlerine kötü haber geldi...
8 AYDIR GİZLEDİ
39 yaşındaki güzel oyuncunun Haziran'dan beri spor hocası olan Umut Duygu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu, ilişkisini gizli tutmaya çalışsa da aşkı ikilinin yaptığı Instagram paylaşımlarındaki detaylar ele verdi. Terzioğlu, İlker Kaleli'yi Instagram'da takibi sürdürürken eski aşkıyla olan tüm kareleri sildi. Kaleli ise güzel oyuncuyla olan bazı fotoğraflarına kıyamadı.
AŞKIN ŞİFRELERİ
Terzioğlu, 6 gün önceki Filipinler paylaşımında Duygu'nun tişörtünü kafasına taktı.
Güzel oyuncu, 11 Temmuz'da Bozburun'dan yaptığı paylaşımla da yine aşkının gömleğiyle.
8 AYDIR GİZLEDİ
39 yaşındaki güzel oyuncunun Haziran'dan beri spor hocası olan Umut Duygu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu, ilişkisini gizli tutmaya çalışsa da aşkı ikilinin yaptığı Instagram paylaşımlarındaki detaylar ele verdi. Terzioğlu, İlker Kaleli'yi Instagram'da takibi sürdürürken eski aşkıyla olan tüm kareleri sildi. Kaleli ise güzel oyuncuyla olan bazı fotoğraflarına kıyamadı.
AŞKIN ŞİFRELERİ
Terzioğlu, 6 gün önceki Filipinler paylaşımında Duygu'nun tişörtünü kafasına taktı.
Güzel oyuncu, 11 Temmuz'da Bozburun'dan yaptığı paylaşımla da yine aşkının gömleğiyle.
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