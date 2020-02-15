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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    'Umut'lar tükendi! İşte 'nun yeni aşkının şifreleri...

    ile ’nin barışmasını dört gözle bekleyen fanlarının hayali suya düştü. Güzel oyuncunun, birkaç günden beri ’de tatil yaptığı ile Haziran’dan beri gizli saklı aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aşkın kanıtı ise ’daki detaylar!

    Umutlar tükendi
    Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, üç buçuk yıllık aşklarını Aralık 2018'de noktaladı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hayranları, ikilinin sürekli barışmasını umut etti. Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ayrıldıktan sonra kimseyle aşk yaşamaması da hayranlarının umutlarını güçlendirdi. Ancak ikilinin sevenlerine kötü haber geldi...



    8 AYDIR GİZLEDİ
    39 yaşındaki     güzel oyuncunun Haziran'dan beri spor hocası olan Umut Duygu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. , ilişkisini gizli tutmaya çalışsa da aşkı ikilinin yaptığı paylaşımlarındaki detaylar ele verdi. Terzioğlu, İlker Kaleli'yi Instagram'da takibi sürdürürken eski aşkıyla olan tüm kareleri sildi. Kaleli ise güzel oyuncuyla olan bazı fotoğraflarına kıyamadı.



    AŞKIN ŞİFRELERİ


    Terzioğlu, 6 gün önceki paylaşımında Duygu'nun tişörtünü kafasına taktı.



    Güzel oyuncu, 11 Temmuz'da Bozburun'dan yaptığı paylaşımla da yine aşkının gömleğiyle.

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