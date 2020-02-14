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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    ve 'ndan 'de duygusal günler

    ile 3.5 yıllık ilişkisi 2018 Aralık'ta biten 'nun, aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Birkaç gündür 'de tatil yapan 39 yaşındaki Terzioğlu, dün günbatımında pozlar verdi. Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı.

    Egzatik aşk

    İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisi 2018 Aralık'ta biten 'nun, aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Birkaç gündür 'de tatil yapan 39 yaşındaki Terzioğlu, dün günbatımında pozlar verdi

    Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı. İkilinin bu kareleri de yeni aşkın habercisi gibiydi.

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