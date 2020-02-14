İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisi 2018 Aralık'ta biten Burçin Terzioğlu'nun, aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Birkaç gündür Filipinler'de tatil yapan 39 yaşındaki Terzioğlu, dün günbatımında pozlar verdi

Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı. İkilinin bu kareleri de yeni aşkın habercisi gibiydi.