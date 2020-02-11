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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    92. sahiplerini buldu! İşte kazananlar

    92. sahiplerine ulaştı. , ‘En İyi Kadın Oyuncu’, , ‘İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı. 56’lık delikanlı de İlk kez Oscar aldı.

    Üçü bir arada!

    Tüm dünyanın merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri, sahiplerine ulaştı... Görkemli tören, önceki gece 'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapıldı. Ödüller, klasik kırmızı halı geçidinden sonra açıklandı. Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı.

    En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Judy filmiyle Renee Zellweger, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise Joker'deki performansıyla Joaquin Phoenix havaya kaldırdı. Gecede, Güney Kore yapımı Parazit ödül yağmuruna tutuldu. Gerilim filmi, 'En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini kazandı..

    BU KEZ İŞİ PİTTİRDİ!
    Gecenİn ilk ödülünü 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde aldı. Daha önce '12 Yıllık Esaret' filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar'ını aldı.

    JOKER'DEN MESAJ VAR

    Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada hayvan haklarına değindi. Hayvanlara yapılan işkenceleri eleştirdi.

    BiG BONG!
    'in yönetmeni Bong Joon Ho; Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino'yu solladı.

    Ünlü yönetmen, dört ödülü birden kucakladı.

    BENZER DETAYLAR!
    Savaş     filmi 1917, Oscar'da En İyi Film kategorisinde yarıştı.

    Filmin sahneleri ise Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olayları anlatan Ayla'nın kopyasıydı.

    Bu alıntılar, Türk seyircisini gururlandırdı...

    Kırmızı halıdan geçen yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

    HAILEY BALDWIN


    ADRIANA LIMA


    KIM KARDASHIAN -     KYLIE JENNER


    AŞIKLAR DA TÖRENDEYDİ
    45 yaşındaki Leonardo DiCaprio, ödül törenine 22 yaşındaki model sevgilisi Camila Morrone ile katıldı.



    SCARLETT JOHANSSON


    TAYLOR HILL

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