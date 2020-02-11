Tüm dünyanın merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri, sahiplerine ulaştı... Görkemli tören, önceki gece Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapıldı. Ödüller, klasik kırmızı halı geçidinden sonra açıklandı. Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı.

En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Judy filmiyle Renee Zellweger, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise Joker'deki performansıyla Joaquin Phoenix havaya kaldırdı. Gecede, Güney Kore yapımı Parazit ödül yağmuruna tutuldu. Gerilim filmi, 'En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini kazandı..

BU KEZ İŞİ PİTTİRDİ!

Gecenİn ilk ödülünü Brad Pitt 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde aldı. Daha önce '12 Yıllık Esaret' filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar'ını aldı.

JOKER'DEN MESAJ VAR



Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada hayvan haklarına değindi. Hayvanlara yapılan işkenceleri eleştirdi.

BiG BONG!

Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho; Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino'yu solladı.

Ünlü yönetmen, dört ödülü birden kucakladı.

BENZER DETAYLAR!

Savaş filmi 1917, Oscar'da En İyi Film kategorisinde yarıştı.

Filmin sahneleri ise Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olayları anlatan Ayla'nın kopyasıydı.

Bu alıntılar, Türk seyircisini gururlandırdı...

Kırmızı halıdan geçen yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.



HAILEY BALDWIN



ADRIANA LIMA



KIM KARDASHIAN - KYLIE JENNER



AŞIKLAR DA TÖRENDEYDİ

45 yaşındaki Leonardo DiCaprio, ödül törenine 22 yaşındaki model sevgilisi Camila Morrone ile katıldı.





SCARLETT JOHANSSON



TAYLOR HILL