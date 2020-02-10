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    • 11.02.2020 09:02
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    • 11.02.2020 09:02

    filmi oyuncuları kim? Parazit konusu izleme linki! İşte en iyi film

    muhteşem bir tören ile sahiplerini buldu. Bu yıl 92. kez 'taki 'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan yapımı filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.

    2020 Oscar ödülleri en iyi film Parazit konusu ve fragmanı

    92. Akademi Ödülleri tarihi anlara sahne oldu. Yılın en çok beklenen sinema ödülleri sahiplerini Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini buldu. Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu. Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte Oscar 2020 ödüllerinin kazananları... 2020 yılı Oscar alan en iyi film Parazit konusu fragman ve oyuncuları kim sayfamızda

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