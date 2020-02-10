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92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısına ünlüler akın etti etmesine ama hüsrana uğrattılar. Gecede şıklığıyla öne çıkan isimler Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger ve Brie Larson oldu. İşte Oscar Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümleri.

10.02.2020 10:33 - Son Güncelleme: 10.02.2020 10:45
92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına ünlüler akın etti. İşte ünlülerin kırmızı halı görünümleri ve Oscar gecesi için tercih ettikleri tasarımcılar...

Scarlett Johansson

Elbise: Oscar de la Renta

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92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Charlize Theron

Elbise: Dior

92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Brad Pitt

Mücevher: David Yurman

92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Margot Robbie

Elbise: Chanel

92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Renée Zellweger

Elbise: Armani Privé

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