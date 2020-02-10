92.Oscar Ödülleri'nin kazananlarından çok kırmızı halı konuşuldu! Hüsran...

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısına ünlüler akın etti etmesine ama hüsrana uğrattılar. Gecede şıklığıyla öne çıkan isimler Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger ve Brie Larson oldu. İşte Oscar Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümleri.

10.02.2020 10:33 - Son Güncelleme: 10.02.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





