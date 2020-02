11 adaylıkla bu yıl en çok Oscar adaylığı alan film olan Todd Phillips'ın Joker filmi oldu. Özellikle 2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger'in ardından Joaquin Phoneix'in performansı merak konusuydu. Ancak Phoneix 'Joker' karakterine bambaşka bir boyut kazandırdı. Önce Altın Küre, sonra BAFTA gibi sinema dünyasının prestijli ödülleri kazanan Phoenix'in, Oscar'ın favorisiydi.

Ve beklenen oldu. Joaquin Phoenix, 92. Oscar Ödülleri'nde Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nın sahibi oldu. Phoneix'in ödül konuşması ise geceye damgasını vurdu.

Phoenix'in büyük alkış alan konuşması şöyle:

"Şu anda şükran doluyum. Diğer aday arkadaşlarımdan, ya da bu salondaki herhangi bir kişiden daha yukarıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı sevgiyi; film sevgisini paylaşıyoruz. Ve bu ifade şekli, bana olağanüstü bir yaşam sağladı. Onsuz şu anda nerede olurdum bilemiyorum.

Ama bana ve bu sektördeki birçok kişiye bahşettiği en büyük lütuf, sesimizi, sessizler için kullanma olanağı oldu. Hepimizin kolektif olarak karşı karşıya olduğu rahatsız edici bazı meseleleri düşündüm.

Zaman zaman, farklı davaların savunuculuğunu yapıyor ya da yapmak zorunda hissediyoruz. Ama ben ortak bir payda görüyorum. Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, yerli halkların hakları ya da hayvan hakları olsun adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz.

Doğal dünyadan çok koptuğumuzu düşünüyorum. Birçoğumuz ben merkezci bir dünya görüşüne sahip olma suçunu işliyoruz, evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz.

Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkansızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz.

Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz. Çünkü bunun için bir şeyleri feda etmemiz, bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama insanlar, en iyi hallerindeyken, o kadar yaratıcı ve hünerli ki, hisleri olan tüm varlıklar ve çevrenin faydasına olacak değişim sistemlerini bulup yaşama geçirebiliriz.

Hayatım boyunca alçağım biriydim. Bencildim. Zaman zaman zalim, çalışılması zor biri oldum. Ama bugün bu salonda olan birçok kişi bana ikinci bir şans verdiği için müteşekkirim.

Birbirimizi desteklediğimizde en iyi halimize ulaşıyoruz. Geçmiş hatalarımız nedeniyle birbirimizi sildiğimiz değil, birbirimize büyümek için yardım ettiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Birbirimizi eğitip, kurtardığımız zamanlardan.

"17 yaşındayken kardeşim [River] şu şarkı sözlerini yazmıştı. "Sevgiyle yardıma koş, huzur peşinden gelecek."

JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

28 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Joaquin Phoenix, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir.

Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.

JOAQUIN PHOENIX FİLMOGRAFİ

2019 Joker

2018 Lou (Kısa Film)

2018 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot

2018 Mary Magdalene

2018 The Sisters Brothers

2017 You Were Never Really Here

2015 Irrational Man

2015 Unity (Belgesel – Anlatıcı)

2014 Inherent Vice

2013 Her

2013 The Immigrant

2012 The Master

2010 I'm Still Here (Belgesel – Ayrıca Senarist ve Yapımcı)

2008 Two Lovers

2007 We Own the Night (Ayrıca Yapımcı)

2007 Reservation Road

2005 Earthlings (Belgesel – Anlatıcı)

2005 Walk the Line

2004 The Village

2004 Ladder 49

2004 Hotel Rwanda

2003 It's All About Love

2003 Brother Bear (Seslendirme)

2002 Signs

2001 Buffalo Soldiers

2000 The Yards

2000 Gladiator

2000 Quills

1999 8mm

1998 Return to Paradise

1998 Clay Pigeons

1997 Inventing the Abbotts

1997 U Turn

1995 To Die For

1989 Parenthood

1987 Russkies

1986 SpaceCamp

1985 Kids Don't Tell

Televizyon

1989 The New Leave It to Beaver

1989 Superboy

1986 Alfred Hitchcock Presents

1986 Morningstar/Eveningstar

1984 The Fall Guy

1984 ABC Afterschool Specials

1984 Hill Street Blues

1984 Murder, She Wrote

1982 Seven Brides for Seven Brothers