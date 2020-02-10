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    • 10.02.2020 15:21
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    • 10.02.2020 15:35

    kimdir? Hangi filmlerde oynadı? Joker filmiyle Oscar aldı, konuşması olay yarattı!

    92. Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Akademi Ödülleri'ne Güney Kore yapımı Parasite(Parazit) filmi damgasını vurdu. En çok merak edilen ödüllerden biri olan 'En iyi erkek oyuncu' heykelciği ise Joker filminin başrolü 'e gitti. 'in ödül konuşması ise olay yarattı. Peki Oscar 2020'de 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü alan Joaquin Phoneix kimdir? Oscar konuşmasında neler söyledi? İşte Joaquin Phonex'in hayatı, filmleri ve merak edilen Oscar konuşması.

    Joker filmiyle Oscar aldı, konuşması olay yarattı!

    11 adaylıkla bu yıl en çok Oscar adaylığı alan film olan Todd Phillips'ın Joker filmi oldu. Özellikle 2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger'in ardından 'in performansı merak konusuydu. Ancak Phoneix 'Joker' karakterine bambaşka bir boyut kazandırdı. Önce , sonra BAFTA gibi sinema dünyasının prestijli ödülleri kazanan Phoenix'in, Oscar'ın favorisiydi.

    Ve beklenen oldu. , 92. 'nde Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nın sahibi oldu. Phoneix'in ödül konuşması ise geceye damgasını vurdu.

    Phoenix'in büyük alkış alan konuşması şöyle:

    "Şu anda şükran doluyum. Diğer aday arkadaşlarımdan, ya da bu salondaki herhangi bir kişiden daha yukarıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı sevgiyi; film sevgisini paylaşıyoruz. Ve bu ifade şekli, bana olağanüstü bir yaşam sağladı. Onsuz şu anda nerede olurdum bilemiyorum.

    Ama bana ve bu sektördeki birçok kişiye bahşettiği en büyük lütuf, sesimizi, sessizler için kullanma olanağı oldu. Hepimizin kolektif olarak karşı karşıya olduğu rahatsız edici bazı meseleleri düşündüm.

    Zaman zaman, farklı davaların savunuculuğunu yapıyor ya da yapmak zorunda hissediyoruz. Ama ben ortak bir payda görüyorum. Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, yerli halkların hakları ya da hayvan hakları olsun adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz.

    Doğal dünyadan çok koptuğumuzu düşünüyorum. Birçoğumuz ben merkezci bir dünya görüşüne sahip olma suçunu işliyoruz, evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz.

    Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkansızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz.

    Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz. Çünkü bunun için bir şeyleri feda etmemiz, bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama insanlar, en iyi hallerindeyken, o kadar yaratıcı ve hünerli ki, hisleri olan tüm varlıklar ve çevrenin faydasına olacak değişim sistemlerini bulup yaşama geçirebiliriz.

    Hayatım boyunca alçağım biriydim. Bencildim. Zaman zaman zalim, çalışılması zor biri oldum. Ama bugün bu salonda olan birçok kişi bana ikinci bir şans verdiği için müteşekkirim.

    Birbirimizi desteklediğimizde en iyi halimize ulaşıyoruz. Geçmiş hatalarımız nedeniyle birbirimizi sildiğimiz değil, birbirimize büyümek için yardım ettiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Birbirimizi eğitip, kurtardığımız zamanlardan.

    "17 yaşındayken kardeşim [River] şu şarkı sözlerini yazmıştı. "Sevgiyle yardıma koş, huzur peşinden gelecek."

    JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

    28 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Joaquin Phoenix, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir.

    Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında için yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

    Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.

    JOAQUIN PHOENIX FİLMOGRAFİ

    2019 Joker

    2018 Lou (Kısa Film)

    2018 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot

    2018 Mary Magdalene

    2018 The Sisters Brothers

    2017 You Were Never Really Here

    2015 Irrational Man

    2015 Unity (Belgesel – Anlatıcı)

    2014 Inherent Vice

    2013 Her

    2013 The Immigrant

    2012 The Master

    2010 I'm Still Here (Belgesel – Ayrıca Senarist ve Yapımcı)

    2008 Two Lovers

    2007 We Own the Night (Ayrıca Yapımcı)

    2007 Reservation Road

    2005 Earthlings (Belgesel – Anlatıcı)

    2005 Walk the Line

    2004 The Village

    2004 Ladder 49

    2004 Hotel Rwanda

    2003 It's All About Love

    2003 Brother Bear (Seslendirme)

    2002 Signs

    2001 Buffalo Soldiers

    2000 The Yards

    2000 Gladiator

    2000 Quills

    1999 8mm

    1998 Return to Paradise

    1998 Clay Pigeons

    1997 Inventing the Abbotts

    1997 U Turn

    1995 To Die For

    1989 Parenthood

    1987 Russkies

    1986 SpaceCamp

    1985 Kids Don't Tell

    Televizyon

    1989 The New Leave It to Beaver

    1989 Superboy

    1986 Alfred Hitchcock Presents

    1986 Morningstar/Eveningstar

    1984 The Fall Guy

    1984 ABC Afterschool Specials

    1984 Hill Street Blues

    1984 Murder, She Wrote

    1982 Seven Brides for Seven Brothers

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