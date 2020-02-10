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    • 10.02.2020 08:57
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    • 10.02.2020 09:10

    Oscar'da Parasite'e 4 ödül! konusu nedir? kimdir?

    92'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede en dikkat çeken detay oldu. İngilizce olmayan ve en iyi film ödülünü alan ilk film olma özelliğini taşıyan Parasite filmi, toplam dört ödül ile geceye damga vurdu. Peki, nedir? oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen film hakkında detaylar...

    Parasite filmi konusu nedir?

    konusu nedir? Parasite filmi Oscar'da tarih yazdı. Los Angelas'ta düzenlenen 92'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar tarihinde ilk defa dili İngilizce olmayan film, dört ödül alarak geceye damga vurdu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini alan Parasite filmi, günün en çok aranılanları arasında yer almayı başardı. Peki, nedir? oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen film hakkında detaylar...

    Parazit filmi 2019 Cannes'da Altın Palmiye'yi alan ilk Kore filmi olmuştu. Sinemaseverlerin Okja ve Kar Küreyici'yle tanıdığı Bong Joon-ho'nun gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla çektiği Parazit filmi, 92'inci Oscar Ödülleri töreninde tarih yazdı.

    PARASİTE FİLMİ KONUSU

    Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir.

    Kim'ler "vazgeçilmez" lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...

    PARASİTE FİLMİ OYUNCULARI

    Song Kang-ho - Kim Ki-taek
    Jang Hye-jin - Kim Chung-sook, Ki-taek'nin karısı
    Choi Woo-shik - Kim Ki-woo, Ki-taek'nin oğlu
    Park So-dam - Kim Ki-jeong, Ki-taek'nin kızı
    Lee Sun-kyun - Park Dong-ik, Bir bilişim şirketinin CEO'su
    Cho Yeo-jeong - Park Yeon-gyo, Dong-ik'nin karısı
    Jung Ji-so - Park Da-hye, Dong-ik'nin kızı
    Jung Hyun-joon - Park Da-song, Dong-ik'nin oğlu
    Lee Jung-eun - Gook Moon-gwang
    Park Myung-hoon - Geun-sae
    Park Geun-Rok - Şöför Yoon
    Jung Yi-seo - Pizzacı müdürü
    Park Seo-joon - Min-hyuk

    EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

    Parazit filmi, En İyi Film Ödülünü aldı ve geceye damga vurdu. İngilizce olmayan ve en iyi film ödülünü alan ilk film olma özelliğini taşıyor.

    EN İYİ YÖNETMEN

    Parazit filminin yönetmeni Bong Joon Ho, En İyi Yönetmen ödülünü alan ilk Güney Koreli yönetmen olarak tarihe geçti.

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    Bong Joon Ho – Parasite

    EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

    Bong Joon Ho – Parasite

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