PODCAST CANLI YAYIN

İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal

İsrail medyası Suriye’deki ayrılıkçı grupların Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast düzenleyeceğini iddia etti. Şara’ya olası bir suikastın ardından DEAŞ’ın bölgeye müdahale edeceğini öne süren haberlerin arka planı ise Tel Aviv’e çıkıyor. İsrail Şara’ya suikast haberleriyle ön mü alıyor? Tel Aviv DEAŞ bahanesiyle Suriye’yi işgal mi edecek?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog kurma çağrısının ardından siyonist basın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast iddialarını gündeme getirmeye başladı.

Netanyahu, EPANetanyahu, EPA

FAİL İSRAİL Mİ OLACAK?

İsrail kanalı Channel 14, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Suriye içindeki muhalif grupların Şara'ya suikast düzenlemesinin "çok muhtemel" olarak değerlendirdiğini belirtti. Siyonist basın daha önce de Şara'yı tehdit etmek için suikast iddialarını öne sürmüştü. Bu durumda İsrail'in Şara'ya suikast haberleriyle kendi planladığı suikast için ön aldığı açıkça ortada.

Şara ve Trump, AAŞara ve Trump, AA

SUİKAST VE DARBE İDDİASI

Raporda, Şara'nın İsrail ile müzakerelerinin ve Batı'ya açık olmasının radikaller tarafından "kırmızı bayrak" olarak görüldüğü ve suikast veya darbe olasılığını artırdığı belirtiliyor.

İsrail medyası ayrıca, Şam ve Dera gibi bölgelerde birden fazla suikast girişimine de atıfta bulunuyor ancak Suriye yetkilileri ise bunları genellikle reddediyor.

Golan'da İsrail işgali, ReutersGolan'da İsrail işgali, Reuters

AMAÇ SURİYE'Yİ İŞGAL

Channel 14, Şara'ya olası suikastın ardından DEAŞ'ın bölge için tehdit oluşturacağını belirtti. İsrail kanalının bu vurgusu ise Tel Aviv'in Suriye'yi işgal planlarıyla birebir örtüşüyor. Siyonist medyanın haberlerinin arka planı açık: İsrail Şara'ya suikast düzenlemeyi ve ardından DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi işgal etmeyi planlıyor.

Trump’tan İsrail’e açık mesaj: Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürTrump’tan İsrail’e açık mesaj: Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
İdefix
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! Fatih Tekke'den büyük rotasyon
Seyyanen zam gerçeği: Kimleri kapsıyor? Gözden kaçan detay
Falezlerde filizlenen aşk cinayetle mi sonlandı? Sami Kırkuşu'nun sevgilisinden itiraf: "Korktum anlatamadım"
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"Telebar" operasyondan neler çıktı neler... Masada fuhuş pazarlığı! Garsonların hesabında milyonluk hareket
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
ABD basınından Maduro iddiası: İki gece üst üste aynı yerde uyumuyor! Kübalı koruma detayı
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı
Galatasaray'da forvet krizi! Osimhen o maçlarda yok
TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son 2,5 yılın en düşüğü!
ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli