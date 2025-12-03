İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal

ABD Başkanı Donald Trump 'ın İsrail 'e Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog kurma çağrısının ardından siyonist basın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 'ya suikast iddialarını gündeme getirmeye başladı.

İsrail kanalı Channel 14, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Suriye içindeki muhalif grupların Şara'ya suikast düzenlemesinin "çok muhtemel" olarak değerlendirdiğini belirtti. Siyonist basın daha önce de Şara'yı tehdit etmek için suikast iddialarını öne sürmüştü. Bu durumda İsrail'in Şara'ya suikast haberleriyle kendi planladığı suikast için ön aldığı açıkça ortada.

Şara ve Trump, AA

SUİKAST VE DARBE İDDİASI

Raporda, Şara'nın İsrail ile müzakerelerinin ve Batı'ya açık olmasının radikaller tarafından "kırmızı bayrak" olarak görüldüğü ve suikast veya darbe olasılığını artırdığı belirtiliyor.

İsrail medyası ayrıca, Şam ve Dera gibi bölgelerde birden fazla suikast girişimine de atıfta bulunuyor ancak Suriye yetkilileri ise bunları genellikle reddediyor.