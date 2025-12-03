İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal
İsrail medyası Suriye’deki ayrılıkçı grupların Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast düzenleyeceğini iddia etti. Şara’ya olası bir suikastın ardından DEAŞ’ın bölgeye müdahale edeceğini öne süren haberlerin arka planı ise Tel Aviv’e çıkıyor. İsrail Şara’ya suikast haberleriyle ön mü alıyor? Tel Aviv DEAŞ bahanesiyle Suriye’yi işgal mi edecek?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog kurma çağrısının ardından siyonist basın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast iddialarını gündeme getirmeye başladı.
FAİL İSRAİL Mİ OLACAK?
İsrail kanalı Channel 14, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Suriye içindeki muhalif grupların Şara'ya suikast düzenlemesinin "çok muhtemel" olarak değerlendirdiğini belirtti. Siyonist basın daha önce de Şara'yı tehdit etmek için suikast iddialarını öne sürmüştü. Bu durumda İsrail'in Şara'ya suikast haberleriyle kendi planladığı suikast için ön aldığı açıkça ortada.
SUİKAST VE DARBE İDDİASI
Raporda, Şara'nın İsrail ile müzakerelerinin ve Batı'ya açık olmasının radikaller tarafından "kırmızı bayrak" olarak görüldüğü ve suikast veya darbe olasılığını artırdığı belirtiliyor.
İsrail medyası ayrıca, Şam ve Dera gibi bölgelerde birden fazla suikast girişimine de atıfta bulunuyor ancak Suriye yetkilileri ise bunları genellikle reddediyor.
AMAÇ SURİYE'Yİ İŞGAL
Channel 14, Şara'ya olası suikastın ardından DEAŞ'ın bölge için tehdit oluşturacağını belirtti. İsrail kanalının bu vurgusu ise Tel Aviv'in Suriye'yi işgal planlarıyla birebir örtüşüyor. Siyonist medyanın haberlerinin arka planı açık: İsrail Şara'ya suikast düzenlemeyi ve ardından DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi işgal etmeyi planlıyor.