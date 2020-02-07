Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yine hemcinslerini kıskandırdı.
Oğlu Hamza Arda'ya hamileyken 8 kilo alan Turan, "4 aylık hamileyim ve yarım kilo aldım" dedi.
Sosyetik güzel, ikinci oğullarına da Asil Aslan adını vereceklerini açıkladı.
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yine hemcinslerini kıskandırdı.
Oğlu Hamza Arda'ya hamileyken 8 kilo alan Turan, "4 aylık hamileyim ve yarım kilo aldım" dedi.
Sosyetik güzel, ikinci oğullarına da Asil Aslan adını vereceklerini açıkladı.
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