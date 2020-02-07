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    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:03

    Arda Turan'ın eşi fit haliyle kadınları kıskandırdı!

    Arda Turan'ın eşi , yine hemcinslerini kıskandırdı. Oğlu Hamza Arda'ya hamileyken 8 kilo alan Turan, "4 aylık hamileyim ve yarım kilo aldım" dedi.

    En fit anne

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yine hemcinslerini kıskandırdı.

    Oğlu Hamza Arda'ya hamileyken 8 kilo alan Turan, "4 aylık hamileyim ve yarım kilo aldım" dedi.

    Sosyetik güzel, ikinci oğullarına da Asil Aslan adını vereceklerini açıkladı.

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