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    Ufuk Yılmaz’ın ilk kişisel sergisi “Duvar” Vision Art Platform’da izleyici ile buluşuyor

    Sanatçının tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergi, geç modernizmde yaşam, mekan ve mimari üzerine düşünüyor. Soyut mimari detaylar galeri mekanın geometrisiyle ilişki içinde heykelsi nitelik kazanıyor.

    “Duvar” Vision Art Platform’da izleyici ile buluşuyor

    Sanatçının kurduğu evrende, 3D modellenmiş mekanların sonsuz uzayından Hokusai peyzajlarına, toplu konut estetiğinden Escher vari labirentlere, mimari maketlerden Edward Hopper yalnızlığına çıkılıyor. Ufuk Yılmaz zamandan ve anlamdan boşaltmış anestezik eşbiçimciliğin yani kendi çağının kuşatmasının resmini yapıyor ve kuşatmayı yine ressamca yarıyor:



    Yaşamı çerçeveleyen sayısal bir "duvar" yükseliyor önce; Gölgesiz, eğimsiz, toz tutmaz bir veri yığını. Biçimsel dizgelerin tekrarında ve kayıtsız bir boşlukta akıl hüküm sürüyor. Fakat tam o anda çürüme başlıyor.



    Ölümün, geçiciliğin ve kırılganlığın yasası tasarımı organikleştiriyor. Boyanın kimyasında, ressamın elinde, tuvalin bezinde "duvar" doku tuttuğunda canlı ve cansız varlıklar için bir ihtimal beliriyor.



    Kütle yerçekimine, zaman ufkuna kavuşmanın eşiğine geliyor.

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    Haberler Kültür-Sanat Ufuk Yılmaz’ın ilk kişisel sergisi “Duvar” Vision Art Platform’da izleyici ile buluşuyor
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