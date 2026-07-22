15 yaş altı sosyal medya kullanamayacak: Fransa yasayı onayladı! Hangi platformları kapsıyor?
Fransa, çocukları dijital ortamın olası risklerinden korumaya yönelik önemli bir adım attı. Parlamento tarafından kabul edilen yeni yasa ile 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarına erişimine yaş sınırı getirildi. Düzenleme zararlı içeriklere maruz kalmanın önüne geçmeyi hedeflerken, Fransa bu uygulamayı hayata geçiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Türkiye'de de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin özel bir yönetmelik hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğin ekim ayında çıkarılacağını açıkladı.
Çocukların sanal medya platformlarında karşılaşabileceği risklere karşı Fransa önemli bir adım attı. Parlamento tarafından kabul edilen yasa ile 15 yaşından küçük kullanıcıların sanal medya erişimine sınır getirilirken, zararlı içeriklerden korunmaları amaçlanıyor. Düzenleme, Avrupa'da çocukların dijital güvenliğine yönelik atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
15 YAŞ ALTINA SANAL MEDYA YASAK
Fransa parlamentosu, reşit olmayanları sanal medya kullanımının barındırdığı risklere karşı korumayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarına erişiminin engellenmesi ve çocukların endişe verici veya zararlı içeriklerden korunması hedefleniyor.
GEÇİŞ SÜRESİ İÇİN SON TARİH 1 OCAK 2027
İlgili hükümlerin bu yıl 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülürken, halihazırda hesabı bulunan 15 yaşından küçük kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ya da yaş doğrulaması işlemlerini tamamlamaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınacak.
SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?
Yasağın kapsadığı sanal medya uygulamaları arasında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat'in yanı sıra; kullanıcıların etkileşime girmesine, içerikleri herkese açık olarak yaymasına veya kullanıcı topluluklarına katılmasına olanak tanıyan diğer platformlar da yer alıyor.
Wikipedia gibi çevrim içi ansiklopediler ile eğitim veya bilim odaklı kaynak platformları ise bu kısıtlamanın dışında bırakıldı.
SANAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI GETİREN İLK AB ÜLKESİ OLDU
Atılan bu adımla birlikte Fransa, sanal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak kayıtlara geçti.
FRANSA'DA 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
|SORU
|YANIT
|Fransa'da hangi düzenleme kabul edildi?
|15 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engellemeye yönelik yasa tasarısı kabul edildi.
|Düzenleme neden yapıldı?
|Çocukları çevrim içi risklerden, zararlı içeriklerden ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla hazırlandı.
|Yasa ne zaman uygulanmaya başlayacak?
|Düzenlemenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.
|15 yaş altındaki çocuklar ne yapamayacak?
|15 yaşından küçük çocuklar yeni sosyal medya hesabı açamayacak.
|Mevcut hesaplara ne olacak?
|Sosyal medya platformlarından, 15 yaş altı kullanıcıların mevcut hesaplarını belirli süre içinde kapatmaları istenecek.
|Platformlara hangi zorunluluk getirilecek?
|Sosyal medya şirketleri, kullanıcıların yaşını doğrulamak için sistem kurmak zorunda olacak.
|Hangi platformlar düzenlemeden etkilenecek?
|Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat gibi sosyal medya platformları düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
|Fransa'nın bu düzenlemedeki önemi ne?
|Fransa, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
|Yasa ne kadar destek aldı?
|Tasarı, Ulusal Meclis'te 81'e karşı 279 oyla kabul edildi.
|Başka ülkelerde benzer
|Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş düzenlemeleri yaptı veya planlıyor.
TÜRKİYE'YE ÖZGÜ 15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YOLDA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında 15 yaş altına ilişkin sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik de ayrıştırılmış içeriği hayata geçirdiklerini anımsatarak şu ifadeleri kaydetti:
Ekim ayında yönetmeliğimiz çıkacak ve etkin bir şekilde artık Türkiye'de uygulanmaya başlayacak.
TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
|SORU
|YANIT
|Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme geliyor mu?
|Evet. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin özel bir yönetmelik hazırlanıyor.
|Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğin ekim ayında çıkarılacağını açıkladı.
|Düzenlemenin amacı ne?
|Çocukları zararlı içeriklerden korumak, dijital riskleri azaltmak ve güvenli internet kullanımını desteklemek.
|Kimleri kapsayacak?
|Öncelikle 15 yaş altı çocuklara yönelik kurallar getirilecek.
|15-18 yaş grubu için de düzenleme olacak mı?
|Evet. Bu yaş grubuna yönelik farklılaştırılmış içerik koruma uygulamaları planlanıyor.
|Hangi risklere karşı önlem alınacak?
|Zararlı içerikler, dijital bağımlılık ve çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabileceği risklere karşı koruma sağlanacak.
|Fransa'daki düzenlemeyle benzerliği nedir?
|Fransa, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirme kararı aldı. Türkiye de çocukların dijital güvenliğine yönelik yaş temelli bir düzenleme hazırlıyor.
|Düzenlemeyle hedeflenen sonuç ne?
|Çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde yer alması ve ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.