Pentagon'da nakit krizi! İran savaşı ABD ordusunu vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran savaşı dolayısıyla acil bir bütçe kriziyle karşı karşıya kaldı. The Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu'daki askeri varlığını ve saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD ordusuna tahsis edilen kritik finansman kalemlerinin birkaç hafta içinde tükenmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fotoğraflar: Reuters

PENTAGON BÜTÇE KISMAK ZORUNDA KALIYOR

Washington Post nakit sıkıntısının, ABD ordusunun askeri hazırlık durumunu şimdiden olumsuz etkilemeye başladığını belirtiyor. Mevcut ve eski ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre Pentagon; birliklerin operasyonel hazırlığını sağlayan askeri tatbikatları, eğitimleri ve askeri teçhizat ile tesislerin bakım-onarım bütçelerini kısmak ya da tamamen iptal etmek zorunda kalıyor.

BEYAZ SARAY'DAN 67 MİLYAR DOLARLIK ACİL TALEP

Habere göre Beyaz Saray, İran ile yürütülen savaşın ve tükenen mühimmat stoklarının maliyetini karşılayabilmek amacıyla Kongre'den 67,1 milyar dolarlık acil ek bütçe (toplam 87,6 milyar dolarlık ek savunma paketinin parçası olarak) talep etti. Ancak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle süreç kilitlenmiş durumda. Temsilciler Meclisi'nin bir aylık tatile girmeye hazırlanması, orduya sağlanacak olası bir mali desteğin haftalarca gecikebileceğini gösteriyor.