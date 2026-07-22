Pentagon'da nakit krizi! İran savaşı ABD ordusunu vurdu
Tahran-Washington hattında devam eden çatışmalar ABD ordusunun kasasını boşalttı. Washington Post’un aktardığına göre, Pentagon acil ek bütçe gelmezse haftalar içinde operasyonel nakit krizine girecek. Şubat ayından beri devam eden savaş sırasında kritik mühimmat stokları erirken Beyaz Saray Kongre’den 67 milyar dolar istiyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran savaşı dolayısıyla acil bir bütçe kriziyle karşı karşıya kaldı. The Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu'daki askeri varlığını ve saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD ordusuna tahsis edilen kritik finansman kalemlerinin birkaç hafta içinde tükenmesi bekleniyor.
PENTAGON BÜTÇE KISMAK ZORUNDA KALIYOR
Washington Post nakit sıkıntısının, ABD ordusunun askeri hazırlık durumunu şimdiden olumsuz etkilemeye başladığını belirtiyor. Mevcut ve eski ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre Pentagon; birliklerin operasyonel hazırlığını sağlayan askeri tatbikatları, eğitimleri ve askeri teçhizat ile tesislerin bakım-onarım bütçelerini kısmak ya da tamamen iptal etmek zorunda kalıyor.
BEYAZ SARAY'DAN 67 MİLYAR DOLARLIK ACİL TALEP
Habere göre Beyaz Saray, İran ile yürütülen savaşın ve tükenen mühimmat stoklarının maliyetini karşılayabilmek amacıyla Kongre'den 67,1 milyar dolarlık acil ek bütçe (toplam 87,6 milyar dolarlık ek savunma paketinin parçası olarak) talep etti. Ancak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle süreç kilitlenmiş durumda. Temsilciler Meclisi'nin bir aylık tatile girmeye hazırlanması, orduya sağlanacak olası bir mali desteğin haftalarca gecikebileceğini gösteriyor.
SAVAŞIN PENTAGON'A MALİYETİ 37,5 MİLYAR DOLAR
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler ve Tahsisat komitelerinde ifade veren Savunma Bakanı Pete Hegseth, savaşın şu ana kadar Pentagon'a doğrudan maliyetinin 37,5 milyar doları bulduğunu açıkladı. Hegseth, Senatörlere yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
"Bu ek fonlar sağlanmazsa, askerlerimizin maaşlarının ödenmesinden hassas mühimmat stoklarımızın yenilenmesine ve hayati operasyonların sürdürülmesine kadar bütçemizde çok kritik aksamalarla yüzleşeceğiz."
Bağımsız analistler ise Pentagon'un açıkladığı rakamların, İran'ın bölgedeki ABD üslerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu oluşan milyarlarca dolarlık zararı ve yeniden inşa maliyetlerini kapsamadığını, gerçek faturanın çok daha yüksek olduğunu vurguluyor.
STOKLAR ERİDİ PENTAGON HESAP YAPIYOR
Şubat ayından bu yana devam eden çatışmalarda ABD Deniz ve Hava Kuvvetleri, bölgeye yoğun uçak ve savaş gemisi konuşlandırdı. Yoğun bombardımanlar nedeniyle Tomahawk seyir füzeleri, Patriot ve THAAD hava savunma füzeleri başta olmak üzere hassas güdümlü mühimmat stokları tehlikeli seviyelerde azaldı. Washington Post'a göre uzmanlar, tükenen füze stoklarının yeniden doldurulmasının üç yılı bulabileceği uyarısında bulunuyor.
Mali yılı 1 Ekim'de sona erecek olan Pentagon, 2026 mali yılı bütçesindeki açığı kapatabilmek için şimdiden hesaplar arasında para aktarmaya başladı. Bakanlık, eğitim ve teçhizat alım bütçelerinden 4,3 milyar doların acil operasyonel ihtiyaçlara kaydırılması için Kongre'den onay istedi.
SAVAŞIN FATURASI KABARIK
ABD gazetesine göre İran ile yaşanan çatışmaların son haftalarda yeniden şiddetlenmesiyle insani bilanço da ağırlaştı.
Savaşın başından bu yana hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 18'e yükselirken Pentagon son iki hafta içinde yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını doğruladı.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve Basra Körfezi'ndeki tanker trafiğinin aksaması, küresel petrol ve gübre tedarik zincirinde büyük krizlere yol açtı. ABD'de benzin fiyatları hızla tırmanırken halkın savaşa olan desteği düşüş gösteriyor.
Siyasi kanatta ise tepkiler büyüyor. Bütçe açığının 39 trilyon dolarlık ulusal borca ek yük getireceğini belirten milletvekilleri, Pentagon'un harcamalar ve stok durumuna ilişkin şeffaf bilgi paylaşmamasından şikayetçi.