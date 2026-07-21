Dini değerleri aşağılama! Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soydaş hakkında harekete geçildiğini açıkladı.

GÖZALTI KARARI

Fenomen Soydaş hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Bir diğer yandan şahsın sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı alındı.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

"İSTANBUL'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı;

Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının "ffatmaase_" ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup;

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir.

Şüpheli tarafından yapılan ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.07.2026 tarih ve 2026/8361 D. İş. sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

PAYLAŞIMLARI TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fatma Soydaş, son dönemlerde yine sosyal medya fenomeni "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Duygusal bir bağlarının olmadığını söyleyen ikilinin birbirini öptüğü fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel