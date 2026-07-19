"Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır.

Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Avukat Abdurrahman Karabulut sosyal medyadan özür diledi.



Karabulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, istemeden gözden kaçırdığımız bir hususun Sayın Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturulmuş olmasından dolayı teşekkür ediyorum.

Takdir edileceği üzere, yaklaşık iki yıldır devam eden Rojin Kabaiş soruşturma dosyası bugün itibarıyla 13 klasör ve yaklaşık 20 bin sayfadan oluşmaktadır.

Bu denli kapsamlı bir dosyanın iki haftalık inceleme süresi içerisinde bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmesi fiilen oldukça güçtür.

Buna rağmen, dosyanın maddi gerçeğe ulaşma amacı doğrultusunda, kıyafetler üzerinde DNA incelemesi de dâhil olmak üzere toplam 11 başlık altında soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerde bulundum. Sayın soruşturma savcılığı da bu taleplerimizin önemli bir kısmını yerine getirmektedir.

Daha önce de ifade ettiğim üzere, gerek Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek gerekse soruşturma savcılığı, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi konusunda kararlı bir irade ortaya koymaktadır.

Rojin'e ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılmadığı yönündeki açıklamam, dosyada mevcut bir işlemin tarafımdan sehven gözden kaçırılmasından kaynaklanmıştır.



Bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmak, soruşturmayı yürüten makamları yıpratmak veya herhangi bir kurumu hedef göstermek gibi bir amacı veya kastı kesinlikle bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesi ve adaletin tecellisine katkı sunulması, her zaman önceliğimiz olmuştur.

Bu nedenle, tamamen insani bir yanılgıdan kaynaklanan bu hata nedeniyle kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum.

Bu soruşturmada üstlendiğimiz sorumluluk son derece ağırdır. Ancak bu sorumluluk, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması ve Rojin Kabaiş için adaletin sağlanması yönündeki kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir.

Soruşturmanın sonuna kadar aynı titizlik, hukuka bağlılık ve sorumluluk bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Ne olmuştu? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra Van'ın Mollakasım Mahallesi kıyısında bulundu. Otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilirken, ailenin cinayet şüphesi taşıyan başvuruları sonrası dosya yeniden incelemeye alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam