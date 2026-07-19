Rojin Kabaiş dosyasında DNA yalanı! Ortalığı ayağa kaldıran avukat günler sonra özür diledi
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait kıyafetlerde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. İddiaya gündeme getiren avukat Abdurrahman Karabulut, günler sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyundan özür diledi.
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DNA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı iddia edildi. Dosya avukatları, kıyafetlerde DNA incelemesi yapılması amacıyla resmi başvuruda bulundu.
Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın ilk aşamasında zamanında yapılmayan bazı işlemlerin delillerin kararmasına yol açmış olabileceğini iddia etti.
BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI
Adalet Bakanlığı DNA iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirtildi.
Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlendiği bildirildi.
Kıyafetlerin daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildiği, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır.
Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."
AVUKATI ÖZÜR DİLEDİ
İddiaya gündeme getiren avukat Abdurrahman Karabulut, günler sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyundan özür diledi.
Karabulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle, istemeden gözden kaçırdığımız bir hususun Sayın Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturulmuş olmasından dolayı teşekkür ediyorum.
Takdir edileceği üzere, yaklaşık iki yıldır devam eden Rojin Kabaiş soruşturma dosyası bugün itibarıyla 13 klasör ve yaklaşık 20 bin sayfadan oluşmaktadır.
Bu denli kapsamlı bir dosyanın iki haftalık inceleme süresi içerisinde bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmesi fiilen oldukça güçtür.
Buna rağmen, dosyanın maddi gerçeğe ulaşma amacı doğrultusunda, kıyafetler üzerinde DNA incelemesi de dâhil olmak üzere toplam 11 başlık altında soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerde bulundum. Sayın soruşturma savcılığı da bu taleplerimizin önemli bir kısmını yerine getirmektedir.
Daha önce de ifade ettiğim üzere, gerek Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek gerekse soruşturma savcılığı, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi konusunda kararlı bir irade ortaya koymaktadır.
Rojin'e ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılmadığı yönündeki açıklamam, dosyada mevcut bir işlemin tarafımdan sehven gözden kaçırılmasından kaynaklanmıştır.
Bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmak, soruşturmayı yürüten makamları yıpratmak veya herhangi bir kurumu hedef göstermek gibi bir amacı veya kastı kesinlikle bulunmamaktadır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesi ve adaletin tecellisine katkı sunulması, her zaman önceliğimiz olmuştur.
Bu nedenle, tamamen insani bir yanılgıdan kaynaklanan bu hata nedeniyle kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum.
Bu soruşturmada üstlendiğimiz sorumluluk son derece ağırdır. Ancak bu sorumluluk, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması ve Rojin Kabaiş için adaletin sağlanması yönündeki kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir.
Soruşturmanın sonuna kadar aynı titizlik, hukuka bağlılık ve sorumluluk bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz."
Ne olmuştu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra Van'ın Mollakasım Mahallesi kıyısında bulundu. Otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilirken, ailenin cinayet şüphesi taşıyan başvuruları sonrası dosya yeniden incelemeye alındı.