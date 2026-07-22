Mamdani'den Washington'a çağrı: "Netanyahu'yu tutuklayın"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı.

Mamdani, "Bütün bunlar yaşanırken, insanları öldüren bombaların parası ise ABD'lilerin cebinden çıkıyor." ifadesine yer vererek Netanyahu'nun yol açtığı yıkımın fark edilmesi ve mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunun ve 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın "mimarlığını" yaptığının altını çizen Mamdani, Gazze'de hedef alınan çocukları ve hastaneleri, uygulanan gıda ablukasını, öldürülen insani yardım çalışanlarını ve gazetecileri hatırlattı.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) verilen tutuklama emrini yerine getirmeye çalışacaklarına yönelik eski açıklamalarını değerlendirdi.

Trump

HÜKÜMET NETANYAHU'YU TUTUKLASIN ÇAĞRISI

Netanyahu'nun New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama emrini yerine getirip getiremeyeceklerine dair tüm yolları incelediklerini vurgulayan Mamdani, "Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan, federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Mamdani, Netanyahu ve diğer tüm savaş suçlularının New York'ta yeri olmadığını kaydetti.