Erzurum Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı! 9 gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da açılış programı Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Erzurum’da kültür sanat şöleni! 174 etkinlik ziyaretçilerle buluşacak

Festival açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalbinde yer alan Erzurum'un tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Palandöken'in heybeti, uçsuz bucaksız yaylaları ve köklü tarihiyle Erzurum'un Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Çam, dokuz gün boyunca kentte kültür ve sanatın farklı disiplinlerinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Kültür Yolu Festivalleri ile ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70'ine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çam, "Kültür Yolu Festivallerini düzenlemekteki temel amacımız, mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak ve vatandaşlarımızın kültür ve sanatla etkin şekilde buluşmasını sağlamak. Amacımız, bu eşsiz şehri yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtmak." dedi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 11 farklı noktada 174 etkinlikle gerçekleştirileceğini ifade eden Çam, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir programın Erzurumlular ve kenti ziyaret eden misafirlerle buluşacağını kaydetti.