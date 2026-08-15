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Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?

Acil servislerde normal şartlarda ücret alınmaması gereken 'acil hâl' durumlarında ücret talep eden özel hastaneler olduğu ortaya çıktı. Av. İbrahim Güllü, "Acil hâller için ilave ücret alınması yasak" diyerek tüketicileri uyardı.

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Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?

Gelen şikâyetler, bazı özel hastanelerin kırmızı ve sarı alan olarak belirlenen ve ücret alınmaması gereken tetanos aşısı, yüksek tansiyon ve boğulma tehlikesi gibi vakalardan ücret talep ettiğini ortaya koydu.

Bir vatandaş, annesini özel bir hastanenin acil servisine kanamalı derin kesi şikâyetiyle götürdüğünü belirterek, "Muayene, görüntüleme, dikiş ve tetanos aşısı için 19 bin lira istediler. Kabul etmedik. Buna rağmen 5 bin 290 lira ödeme talep edildi. 'POS cihazı bozuk' diyerek ücreti bizden nakit aldılar" diyerek dert yandı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittirFotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir

Aynı hastanenin acil servisine yüksek tansiyon ve nabız şikâyetiyle annesini getiren başka bir vatandaş ise "Anneme dil altı ilacı verilip taburcu edildi ve çıkışta bizden 11 bin 400 lira alındı" diye konuştu.

Başka bir hastanenin acil servisine 1,5 aylık bebeğinin boğulma tehlikesi sebebiyle başvuran bir anne de şunları anlattı:

"Tehlike atlatıldıktan sonra 3 bin 237 lira ödeme talep edildi. Bunun acil kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylememize rağmen ücret kredi kartından zorla tahsil edildi."

Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-3

HANGİ DURUMLAR ÖNCELİKLİ?

Acil servislerde triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulandığını belirten TÜ-KONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Hastalar durumun aciliyetine göre kırmızı, sarı ve yeşil alanlara ayrılır. Hemen müdahale gereken, hayatı tehdit eden veya kalıcı hasar riski yüksek vakalar kırmızı alanda bulunur. Sarı alan, acil müdahale gereken ancak hayati riski daha az acil durumları anlatır. Yeşil alan ise acil olmayan, bekleyebilecek durumlar için kullanılır" dedi.

Kalp durması, ciddi solunum yetmezliği, koma gibi kırmızı alana dahil edilen durumlarda ücret alınmaması gerekiyor.

Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-4

YEŞİL ALANA İSTİSNA

Hastanelerin acil servisleri her durumda ücretsiz hizmet sunmuyor. Sağlık Uygulama Tebliği'nde "Acil hâller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz" ibaresi bulunuyor. Ancak aynı tebliğde, 'yeşil alan muayenesi' açıkça istisna tutuluyor.

Kırmızı ya da sarı alan kapsamındaki acil durumlar varsa, özel hastaneler ilave ücret alamıyor. Ancak hasta acil servise başvurmuş olsa bile yapılan değerlendirme sonucunda yeşil alan muayenesi kapsamında kabul edilirse, bu istisna nedeniyle ücret alınabilmesi de mümkün.

STABİL DURUM TARİFESİ

Acil hâl bittikten sonraki işlemler (tedavi, bakım vs.) için ücret istenebileceğini belirten Güllü, "Ancak bu durumda hastaya 'Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu' (EK-1/D) imzalanarak bilgi verilmesi zorunlu. Bu bilgilendirme yapılmadan yapılan tedavi ile ilgili ücret talep edilemez. SGK'lı hastalarda acil hizmetler için ilave ücret yasağı daha katı uygulanır. Çünkü ödemeyi SGK yapacağından SGK'nın denetiminden de geçiyor" diye konuştu.

Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-5

İADE TALEP EDİLEBİLİR

Güllü, böyle bir durumla karşılaşan tüketicinin neler yapması gerektiğini şöyle anlattı:

"Ücret iadesi talep edebilir. Ödenen paranın (ilave ücret veya fark) iadesi mümkündür. 186 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine, 186 bin lira ve üzeri uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk görüşmelerini tamamladıktan sonra uzlaşma olmazsa Tüketici Mahkemesine dava açabilir. Bu süreçte hastanın yani tüketicinin delil toplaması oldukça önemlidir. Fatura, makbuz, epikriz raporu, triyaj kaydı, ödeme dekontu mutlaka alınmalıdır."

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Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-7 Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-8 Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?-9

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