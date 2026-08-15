Özel hastanelerde acil servis ücreti tartışması! Hangi durumda para alınmaz?

Gelen şikâyetler, bazı özel hastanelerin kırmızı ve sarı alan olarak belirlenen ve ücret alınmaması gereken tetanos aşısı, yüksek tansiyon ve boğulma tehlikesi gibi vakalardan ücret talep ettiğini ortaya koydu.

Bir vatandaş, annesini özel bir hastanenin acil servisine kanamalı derin kesi şikâyetiyle götürdüğünü belirterek, "Muayene, görüntüleme, dikiş ve tetanos aşısı için 19 bin lira istediler. Kabul etmedik. Buna rağmen 5 bin 290 lira ödeme talep edildi. 'POS cihazı bozuk' diyerek ücreti bizden nakit aldılar" diyerek dert yandı.