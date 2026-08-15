Kırmızı bültenli firarilere iade kıskacı! 12 ülkeden 51 kişi getirildi

Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş ise 13 Ağustos'ta Arjantin'de Türk görevlilere teslim edildi. Brezilya aktarmalı olarak yaklaşık 13 bin kilometre uzaktan getirilen Kurtuluş, 14 Ağustos saat 22.55'te İstanbul'a ulaştı.

Yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulmaya çalışan suçlulara yönelik uluslararası takipte yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye, bir yandan haklarında yakalama kararları bulunan isimleri farklı ülkelerden tek tek getirirken diğer yandan onlarca yeni iade dosyasını yabancı ülkelere iletti.

Bu taleplerde de ilk sırada Almanya yer aldı. FETÖ kapsamında Almanya'ya 9, Hollanda'ya 4, ABD'ye 2 iade talebi iletildi.

1 Temmuz-14 Ağustos arasında 78'i adi suçlardan, 32'si terör suçlarından olmak üzere toplam 110 yeni iade talebi 27 yabancı ülkeye iletildi.

Türkiye yalnızca yabancı ülkelerde yakalanan isimleri geri getirmekle kalmadı, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli ve hükümlüler için yeni iade süreçlerini de başlattı.

En fazla iade Gürcistan'dan yapıldı. Türkiye'ye getirilen 51 kişinin 27'si Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan ve 2'si Belçika'dan teslim alındı.

REDKİTLER LİDERİ FERHAT DELEN GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Son iade trafiğinin dikkat çeken isimlerinden biri Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen oldu.

Delen hakkında "Kasten Öldürme" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından yakalama emri çıkarıldı.

Delen'in Gürcistan'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından Türkiye geçici tutuklama sürecini başlattı. Bu kapsamda hazırlanan evraklar 26 Nisan 2024'te İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına gönderildi.

Delen hakkında söz konusu suçlardan ayrıca kırmızı bülten çıkarıldı.

Uluslararası seviyede aranan Delen, kırmızı bültene istinaden 19 Mayıs 2026'da Gürcistan'da yakalanarak tutuklandı.

Bunun üzerine Türkiye iade işlemlerini devreye soktu. Delen'in iadesine yönelik işlemler 4 Haziran 2026'da başlatılırken, Gürcistan'da tutuklandığına ilişkin bildirim 5 Haziran'da Türkiye'ye ulaştı.

İade sürecinin tamamlanmasının ardından 10 Ağustos'ta Delen'in Türkiye'ye teslim edilmesinin onaylandığı ve 13 Ağustos'ta Sarp Hudut Kapısı üzerinden iade edileceği bildirildi.

Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen, 13 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edildi.

KULE EMRE ÜYESİ TEKKALAN'IN KABARIK SUÇ DOSYASI

Aynı gün Gürcistan'dan getirilen bir diğer isim Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan oldu.

Tekkalan hakkında yıllara yayılan dosyalarda silahla tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hakaret, yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından çok sayıda hapis cezasına hükmedildi.

Tekkalan, "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan 5 ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir başka "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 2 ay, "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 16 gün, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı.

TEHDİT, YARALAMA, SİLAH VE CEZAEVİNDEN KAÇMA

Tekkalan'a "Yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "Basit Yaralama" suçundan 6 ay, başka bir "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verildi.

"Kamu Malına Zarar Verme" suçundan 3 ay 10 gün, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 10 ay, "Tehdit" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına hükmedildi.

Bir diğer dosyada "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl, "Mala Zarar Verme" suçundan 4 ay hapis cezası aldı.

Tekkalan ayrıca "Basit Yaralama" suçundan iki kez 6'şar ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başka bir ruhsatsız silah ve mermi dosyasından 10 ay, başka bir "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay, bir diğer "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, yine ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Tekkalan hakkındaki cezalar bir araya getirildi ve toplam 14 yıl 106 ay 61 gün hapis cezasının infazına karar verildi.

Hakkında 17 Eylül 2025'te yakalama emri çıkarılan Tekkalan ulusal seviyede aranmaya başladı.

Gürcistan makamlarının Türkiye'nin iade talebini kabul etmesinin ardından Bayram Tekkalan, 13 Ağustos 2026'da Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edildi.

ERDOĞAN AYKUT'A SİLAHLI YAĞMADAN 15 YIL

Gürcistan'dan aynı gün getirilen üçüncü isim ise Erdoğan Aykut oldu.

Aykut, "Silahlı Yağma" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aykut hakkında verilen şartlı tahliye kararının 9 Eylül 2024'te geri alınmasının ardından kalan 568 günlük hapis cezasının infazı amacıyla 23 Ekim 2024'te yakalama emri çıkarıldı.

Ancak Aykut hakkındaki cezalar bununla sınırlı kalmadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞA İMKAN SAĞLAMA VE HIRSIZLIK

Aykut, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 200 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Adli para cezası yerine 1095 gün hapis cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Aykut hakkında ayrıca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezaların bir araya getirilmesinin ardından 15 Ekim 2025'te 12 yıl 6 ay 1095 gün hapis cezasının infazına karar verildi ve Aykut hakkında yeniden yakalama emri çıkarıldı.

Ulusal seviyede aranan Aykut'un Gürcistan'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine iade süreci başlatıldı.

Aykut'un geçici tutuklanmasına yönelik talep 5 Şubat 2026'da İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına iletildi.

Hakkındaki suçlardan ayrıca kırmızı bülten çıkarıldı.

Gürcistan'ın iadeyi kabul etmesinin ardından 10 Ağustos 2026'da, Aykut'un 13 Ağustos'ta Sarp Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye teslim edileceği bildirildi.

Erdoğan Aykut, 13 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edildi.