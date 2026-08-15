Kırmızı bültenli firarilere iade kıskacı! 12 ülkeden 51 kişi getirildi
Türkiye, yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmadı. 1 Temmuz-14 Ağustos arasında 12 ülkeden 51 kişi Türkiye’ye getirilirken, 27 ülkeye 110 yeni iade talebi gönderildi. Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen, Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ve Erdoğan Aykut Gürcistan’dan, Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş ise yaklaşık 6 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Arjantin’den Türkiye’ye getirildi. Aynı dönemde 32 terör suçlusu için iade talebi gönderilirken bunların 21’ini FETÖ dosyaları oluşturdu. FETÖ kapsamında ayrıca 28 yeni kırmızı bülten talebi hazırlandı.
Yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulmaya çalışan suçlulara yönelik uluslararası takipte yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye, bir yandan haklarında yakalama kararları bulunan isimleri farklı ülkelerden tek tek getirirken diğer yandan onlarca yeni iade dosyasını yabancı ülkelere iletti.
Son dönemin dikkat çeken iadelerinde organize suç örgütleriyle bağlantılı kritik isimler de yer aldı.
Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen, Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ve hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Erdoğan Aykut, 13 Ağustos'ta Gürcistan'dan Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye teslim edildi.
Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş ise 13 Ağustos'ta Arjantin'de Türk görevlilere teslim edildi. Brezilya aktarmalı olarak yaklaşık 13 bin kilometre uzaktan getirilen Kurtuluş, 14 Ağustos saat 22.55'te İstanbul'a ulaştı.
45 GÜNDE 12 ÜLKEDEN 51 İADE
Türkiye'nin suçluların iadesine yönelik yürüttüğü çalışmaların 1 Temmuz-14 Ağustos dönemine ilişkin bilançosu da ortaya çıktı.
Bu dönemde 12 farklı ülkeden 51 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.
En fazla iade Gürcistan'dan yapıldı. Türkiye'ye getirilen 51 kişinin 27'si Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan ve 2'si Belçika'dan teslim alındı.
2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmişti.
1 Temmuz-14 Ağustos arasındaki 51 yeni iadeyle birlikte 2026 yılında Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 248'e ulaştı.
27 ÜLKEYE 110 YENİ İADE TALEBİ
Türkiye yalnızca yabancı ülkelerde yakalanan isimleri geri getirmekle kalmadı, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli ve hükümlüler için yeni iade süreçlerini de başlattı.
1 Temmuz-14 Ağustos arasında 78'i adi suçlardan, 32'si terör suçlarından olmak üzere toplam 110 yeni iade talebi 27 yabancı ülkeye iletildi.
Yeni iade taleplerinin en fazla gönderildiği ülkeler arasında Almanya 28 taleple ilk sırada yer aldı.
Almanya'yı 15 taleple Yunanistan, 14 taleple Gürcistan ve 7 taleple Hollanda izledi.
TERÖR İADELERİNDE FETÖ AYRINTISI
Aynı dönemde terör suçları kapsamında yabancı ülkelere gönderilen 32 iade talebinin 21'ini FETÖ dosyaları oluşturdu.
FETÖ kapsamında iade talepleri 9 farklı ülkeye gönderildi.
Bu taleplerde de ilk sırada Almanya yer aldı. FETÖ kapsamında Almanya'ya 9, Hollanda'ya 4, ABD'ye 2 iade talebi iletildi.
Türkiye ayrıca 1 Temmuz-14 Ağustos döneminde FETÖ kapsamında 28 kırmızı bülten talebini İçişleri Bakanlığına iletti.
REDKİTLER LİDERİ FERHAT DELEN GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI
Son iade trafiğinin dikkat çeken isimlerinden biri Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen oldu.
Delen hakkında "Kasten Öldürme" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından yakalama emri çıkarıldı.
Delen'in Gürcistan'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından Türkiye geçici tutuklama sürecini başlattı. Bu kapsamda hazırlanan evraklar 26 Nisan 2024'te İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına gönderildi.
Delen hakkında söz konusu suçlardan ayrıca kırmızı bülten çıkarıldı.
Uluslararası seviyede aranan Delen, kırmızı bültene istinaden 19 Mayıs 2026'da Gürcistan'da yakalanarak tutuklandı.
Bunun üzerine Türkiye iade işlemlerini devreye soktu. Delen'in iadesine yönelik işlemler 4 Haziran 2026'da başlatılırken, Gürcistan'da tutuklandığına ilişkin bildirim 5 Haziran'da Türkiye'ye ulaştı.
İade sürecinin tamamlanmasının ardından 10 Ağustos'ta Delen'in Türkiye'ye teslim edilmesinin onaylandığı ve 13 Ağustos'ta Sarp Hudut Kapısı üzerinden iade edileceği bildirildi.
Redkitler suç örgütü lideri Ferhat Delen, 13 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edildi.
KULE EMRE ÜYESİ TEKKALAN'IN KABARIK SUÇ DOSYASI
Aynı gün Gürcistan'dan getirilen bir diğer isim Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan oldu.
Tekkalan hakkında yıllara yayılan dosyalarda silahla tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hakaret, yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından çok sayıda hapis cezasına hükmedildi.
Tekkalan, "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan 5 ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir başka "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 2 ay, "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 16 gün, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı.
TEHDİT, YARALAMA, SİLAH VE CEZAEVİNDEN KAÇMA
Tekkalan'a "Yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "Basit Yaralama" suçundan 6 ay, başka bir "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verildi.
"Kamu Malına Zarar Verme" suçundan 3 ay 10 gün, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 10 ay, "Tehdit" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına hükmedildi.
Bir diğer dosyada "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl, "Mala Zarar Verme" suçundan 4 ay hapis cezası aldı.
Tekkalan ayrıca "Basit Yaralama" suçundan iki kez 6'şar ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başka bir ruhsatsız silah ve mermi dosyasından 10 ay, başka bir "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay, bir diğer "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, yine ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Tekkalan hakkındaki cezalar bir araya getirildi ve toplam 14 yıl 106 ay 61 gün hapis cezasının infazına karar verildi.
Hakkında 17 Eylül 2025'te yakalama emri çıkarılan Tekkalan ulusal seviyede aranmaya başladı.
Gürcistan makamlarının Türkiye'nin iade talebini kabul etmesinin ardından Bayram Tekkalan, 13 Ağustos 2026'da Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edildi.
ERDOĞAN AYKUT'A SİLAHLI YAĞMADAN 15 YIL
Gürcistan'dan aynı gün getirilen üçüncü isim ise Erdoğan Aykut oldu.
Aykut, "Silahlı Yağma" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aykut hakkında verilen şartlı tahliye kararının 9 Eylül 2024'te geri alınmasının ardından kalan 568 günlük hapis cezasının infazı amacıyla 23 Ekim 2024'te yakalama emri çıkarıldı.
Ancak Aykut hakkındaki cezalar bununla sınırlı kalmadı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞA İMKAN SAĞLAMA VE HIRSIZLIK
Aykut, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 200 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Adli para cezası yerine 1095 gün hapis cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Aykut hakkında ayrıca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Cezaların bir araya getirilmesinin ardından 15 Ekim 2025'te 12 yıl 6 ay 1095 gün hapis cezasının infazına karar verildi ve Aykut hakkında yeniden yakalama emri çıkarıldı.
Ulusal seviyede aranan Aykut'un Gürcistan'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine iade süreci başlatıldı.
Aykut'un geçici tutuklanmasına yönelik talep 5 Şubat 2026'da İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına iletildi.
Hakkındaki suçlardan ayrıca kırmızı bülten çıkarıldı.
Gürcistan'ın iadeyi kabul etmesinin ardından 10 Ağustos 2026'da, Aykut'un 13 Ağustos'ta Sarp Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye teslim edileceği bildirildi.
Erdoğan Aykut, 13 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edildi.
SERKAN KURTULUŞ İÇİN 6 YILLIK İADE MÜCADELESİ
Son iadelerde en uzun hukuk ve diplomasi trafiğinin yaşandığı dosyalardan biri ise Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş oldu.
Türkiye'deki adli makamların talebi üzerine çıkarılan kırmızı bültenlerle uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla tutuklandı.
Türkiye'nin hazırladığı iade talebi Arjantin makamlarına iletildi. Arjantin tarafından süreç içerisinde istenen ilave bilgi ve belgeler de karşılandı.
Kurtuluş hakkında 9 Aralık 2020'de gerçekleştirilen duruşmada Arjantin ilk derece mahkemesi tarafından Türkiye'ye iade kararı verildi.
Kurtuluş kararı temyize götürdü.
İade kararı yaklaşık üç yıl sonra, 30 Kasım 2023'te Arjantin Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.
Ancak Kurtuluş'un Türkiye'ye dönüşünü geciktirecek yeni bir hukuki süreç başladı.
SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Kurtuluş, Arjantin'de sığınma statüsü elde etmek amacıyla Arjantin Mülteciler Ulusal Komisyonuna (CONARE) başvurdu.
CONARE başvuruyu reddetti.
Kurtuluş bu kez karara karşı Federal Mahkemede itiraz davası açtı.
İtiraz yargılamasının nerede görüleceğine ilişkin yer ve yetki konusundaki belirsizlik nedeniyle süreç uzadı.
CONARE ile ilgili adli ve idari işlemlerin gizli olması ve dışarıdan bilgi erişimine kapalı bulunması da sürecin ayrıntılarının takip edilmesini güçleştirdi.
11 Temmuz 2025 itibarıyla söz konusu itiraz süreci devam ediyordu.
EV HAPSİ İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ
Kurtuluş'un avukatı bir yandan da uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek serbest bırakılması için girişimde bulundu.
16 Haziran 2025'te 8. Federal Ceza Mahkemesine başvurularak Kurtuluş'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ve mümkün olması halinde ev hapsi gibi bir tedbir uygulanması talep edildi.
Mahkeme başvuruyu reddetti.
Ret kararının temyiz edilmesi üzerine üst mahkeme de 9 Eylül 2025'te serbest bırakılma talebinin reddine ilişkin kararı onadı.
Bu gelişme Türkiye'ye 18 Eylül 2025'te bildirildi.
Böylece Kurtuluş'un uzun tutukluluk gerekçesiyle tahliye edilme girişimi sonuçsuz kaldı.
TÜM İTİRAZ YOLLARI TÜKENDİ
Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine karşı yürüttüğü süreç 2026 yılında sona geldi.
16 Temmuz 2026 itibarıyla, yaptığı başvuruların sonuçlandığı ve tüm hukuki ve idari itiraz yollarının tükendiği bildirildi.
Onanan iade kararı 7 Temmuz 2026'da Arjantin Dışişleri Bakanlığına iletildi ve nihai karar aşamasına geçildi.
ARJANTİN İADEYE KESİN ONAY VERDİ
Kritik gelişme 28 Temmuz 2026'da yaşandı.
Arjantin adli makamlarının Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine kesin olarak karar verdiği ve Kurtuluş'un 27 Temmuz'dan itibaren 30 takvim günü içerisinde Türk makamlarına teslim edilebileceği bildirildi.
Bunun üzerine 31 Temmuz'da Kurtuluş'u teslim alacak personelin görevlendirilmesi ve seyahat programının hazırlanması için çalışma başlatıldı.
13 BİN KİLOMETRELİK OPERASYON
Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirileceği güzergah için Brezilya makamlarıyla da koordinasyon sağlandı.
11 Ağustos 2026'da seyahat programı konusunda Brezilya makamlarıyla mutabakata varıldı.
Kurtuluş, 13 Ağustos'ta Arjantin'de Türk görevlilere teslim edildi.
Ardından Brezilya aktarmalı olarak yaklaşık 13 bin kilometrelik yolculukla Türkiye'ye getirilen Serkan Kurtuluş, 14 Ağustos saat 22.55'te İstanbul'a ulaştı.
İade süreci Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı, Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesinin ardından, "Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi. Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor." açıklamasını yaptı.
BAKAN GÜRLEK'TEN FİRARİLERE NET MESAJ: HİÇBİR ÜLKE GÜVENLİ LİMAN DEĞİL
Adalet Bakanı Akın Gürlek de yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlere mesaj verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğini belirten Gürlek, iade süreçlerinin tavizsiz ve anbean takip edildiğini vurguladı.
Gürlek, "Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
Gürlek ayrıca iade süreçlerinde yakın koordinasyon içerisinde çalışılan İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde Türkiye ile iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür etti.
Türkiye'nin son 45 günlük iade bilançosunda 51 kişi ülkeye getirilirken, 27 ülkeye 110 yeni iade talebinin gönderilmesi ve FETÖ kapsamında 28 yeni kırmızı bülten talebinin hazırlanması, yurt dışındaki firarilere yönelik takibin yeni dosyalarla sürdüğünü ortaya koydu.
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