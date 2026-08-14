Fatih Tekke'den Salah kararı! Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, oynanacak karşılaşmayla birlikte tüm kulvarlarda 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez rakip oldu. Bu maçların 16'sını Trabzonspor, 8'ini Kasımpaşa kazandı. 10 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Genel rekabette bordo-mavili ekibin üstünlüğü bulunuyor.