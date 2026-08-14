Fatih Tekke'den Salah kararı! Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde bordo-mavililerde Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli ve Ernest Muçi forma giyemeyecek. Yeni transfer Muhammed Salah ise İstanbul kafilesinde yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke başta Mısırlı yıldız olmak üzere ilk kadrosunu netleştirdi. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
40. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, oynanacak karşılaşmayla birlikte tüm kulvarlarda 40. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez rakip oldu. Bu maçların 16'sını Trabzonspor, 8'ini Kasımpaşa kazandı. 10 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Genel rekabette bordo-mavili ekibin üstünlüğü bulunuyor.
REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 1966 yılına kadar uzanıyor.
Bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Trabzonspor 19, Kasımpaşa ise 9 galibiyet elde etti. 11 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerini 69 kez havalandırırken kalesinde 47 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak Trabzonspor'da eksikler dikkat çekiyor.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov'un yanı sıra Tim Jabol-Folcarelli ile Ernest Muçi de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Tekke, orta saha ve savunma rotasyonunu bu eksikler doğrultusunda şekillendirecek.
MUHAMMED SALAH KAFİLEDE
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Kasımpaşa karşılaşması için İstanbul'a giden kafileye dahil edildi.
Mısırlı yıldız, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak.
Salah'ın kadroda yer alması, sezonun ilk karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarların gözünü Fatih Tekke'nin vereceği karara çevirdi.
GÖZLER FATİH TEKKE'DE
Muhammed Salah'ın maç kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte yıldız futbolcunun süre alıp almayacağı karşılaşmanın en çok merak edilen başlıklarından biri oldu.
Fatih Tekke'nin Mısırlı yıldızı ilk 11'de mi yoksa kulübede mi değerlendireceği maç saatinde netleşecek.
TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA KAFİLESİ
Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin Kasımpaşa karşısında kalede Andre Onana'ya görev vermesi bekleniyor.
Savunmada Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic ve Sidny Lopes Cabral'ın; orta sahada Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari ve Ruslan Malinovskyi'nin forma giymesi muhtemel.
Hücum hattında ise Noah Saviolo ve Aral Şimşir'in Paul Onuachu'ya destek vermesi öngörülüyor.