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ATV’nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer sete çıktı: Burak Özçivit Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor

ATV ekranlarında yayınlanacak TIMSBI Productions imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri başladı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

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ATV’nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer sete çıktı: Burak Özçivit Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

Video Oynatma İkonu Burak Özçivit'in yeni dizisinde sete çıkıldı

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

KENAN KOZAN KARAKTERİYLE EKRANA DÖNÜYOR

Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı duyuruldu. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

ATV’nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer sete çıktı: Burak Özçivit Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor-3

MERAK EDİLENLER
Güneşin Doğduğu Yer dizisi nerede çekiliyor?
Dizinin çekimleri Almanya'da başlayıp Adana'da devam etmektedir.
MERAK EDİLENLER
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolünde kim var?
Dizinin başrolünde Kenan Kozan karakteriyle Burak Özçivit yer almaktadır.
MERAK EDİLENLER
Güneşin Doğduğu Yer hangi kanalda yayınlanacak?
Yapım, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
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