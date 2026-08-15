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Şile Belediyesi'nde "Eko-Sistem" itirafı! İmamoğlu rüşvet almak için kendi adamlarını gönderdi

Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu rüşvet ağını itiraf etti. Şile genelindeki plaj ve mesire yeri işletmecilerinden milyonlarca lira rüşvet toplandığını söyleyen Kaçmaz, "İmamoğlu her belediyeye kendi ekibini ve adamlarını yollar. Ben bu düzene 'Eko-Sistem' adını vermiştim" dedi. İddianamede yer alan ifadelere göre Kaçmaz, il başkanlığına aylık 100 bin TL ödeme yapıldığını, meclis üyelerinin lüks otel faturasının ödenmemesinin ardından kriz çıktığını söyledi. Rüşvet kesilince İmamoğlu'nun kendi adamlarını belediyeye atadığını söyledi.

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Şile Belediyesi'nde "Eko-Sistem" itirafı! İmamoğlu rüşvet almak için kendi adamlarını gönderdi

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada itirafçı olan Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, soygun çarkını tüm çıplaklığıyla deşifre etti. İddianamede yer alan ifadelere göre Kaçmaz, il başkanlığına aylık 100 bin TL ödeme yapıldığını, meclis üyelerinin lüks otel faturasının ödenmemesinin ardından kriz çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun kendi adamlarını atayarak belediyeyi yönettiğini anlattı.

Kaçmaz ifadesinde, "İmamoğlu her belediyeye kendi ekibini ve adamlarını yollar. Ben bu düzene 'Eko-Sistem' adını vermiştim" dedi.

Özgür Kabadayı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Özgür Kabadayı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla, kazanılmamış ilçelerin masraflarının karşılanması amacıyla CHP'li belediyelerden aylık 100 bin lira elden nakit ödeme istendiğini kaydeden Kaçmaz, 2024 Haziran ayında rüşvet fonundan elde edilen 100 bin liralık nakit parayı bizzat Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'dan alarak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan'a Şile'de elden teslim ettiğini anlattı.

Sağdaki Oğuz KaçmazSağdaki Oğuz Kaçmaz

Kaçmaz, rüşvetin kesilmesiyle CHP İl Başkanı Çelik'in, Tozkoparan üzerinden Kabadayı'yı "Biz de gereğini yaparız" diyerek tehdit ettiğini anlattı.

RÜŞVET PARASIYLA MAAŞA BAĞLADILAR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan Şile Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Halis Kökbalık, rüşvet çarkından toplanan milyonların meclis üyelerini susturmak için nasıl dağıtıldığını itiraf etti.

Kökbalık, seçimin kazanılmasından 6-7 ay sonra Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz tarafından tüm CHP'li meclis üyelerine zarf içinde elden aylık 50 bin lira dağıtıldığını ifşa etti.

Haber: Leyla Yıldız

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