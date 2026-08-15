Netanyahu İngiltere'yi hedef aldı: "Nükleer silah sahibi İslam Cumhuriyeti"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İngiltere'yi "İslam Cumhuriyeti Britanya" olarak adlandırdı ve Tel Aviv'in en yakın müttefiklerinden birini hedef almış oldu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham. Fotoğraflar: Reuters, EPA, İHA

NETANYAHU İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI

Likud Partisi'nin seçim kampanyası için çalışan bir şirketin stüdyosunda İsrail Ordu Radyosu'na röportaj veren Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in oğlu ve torununun İsrail'in dostu olduğunu söyledi.

"İSLAM CUMHURİYETİ İNGİLTERE"

Netanyahu örnek olarak, 1967 Altı Gün Savaşı sırasında İsrail hakkında yaptığı "olumlu" haberlerden dolayı övdüğü İngiliz yazar Randolph Churchill'i işaret etti. İsrail medyasında yayınlanan çeviri yorumlara göre Netanyahu daha sonra alaycı bir şekilde şunları ekledi:

Podcast'in ilerleyen bölümlerinde Netanyahu, JD Vance'in 2022 yılında İngiltere'nin nükleer silahlara sahip ilk "İslamcı ülke" olabileceğine dair yaptığı yorumlara atıfta bulundu ve "Birisi nükleer silahlı ilk İslam Cumhuriyetinin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söyledi. Burada, İran'da bir başkasının daha olmamasını sağlıyoruz." dedi.