Netanyahu İngiltere'yi hedef aldı: "Nükleer silah sahibi İslam Cumhuriyeti"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir röportajda İngiltere'yi "İslam Cumhuriyeti Britanya" olarak nitelendirerek ülkeyi hedef aldı. İngiliz Yahudi gruplarından ve siyasi çevrelerden "nefret dolu, bölücü ve açıkça İslamofobik" ifadeler olarak nitelendirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İngiltere'yi "İslam Cumhuriyeti Britanya" olarak adlandırdı ve Tel Aviv'in en yakın müttefiklerinden birini hedef almış oldu.
NETANYAHU İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Likud Partisi'nin seçim kampanyası için çalışan bir şirketin stüdyosunda İsrail Ordu Radyosu'na röportaj veren Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in oğlu ve torununun İsrail'in dostu olduğunu söyledi.
"İSLAM CUMHURİYETİ İNGİLTERE"
Netanyahu örnek olarak, 1967 Altı Gün Savaşı sırasında İsrail hakkında yaptığı "olumlu" haberlerden dolayı övdüğü İngiliz yazar Randolph Churchill'i işaret etti. İsrail medyasında yayınlanan çeviri yorumlara göre Netanyahu daha sonra alaycı bir şekilde şunları ekledi:
Podcast'in ilerleyen bölümlerinde Netanyahu, JD Vance'in 2022 yılında İngiltere'nin nükleer silahlara sahip ilk "İslamcı ülke" olabileceğine dair yaptığı yorumlara atıfta bulundu ve "Birisi nükleer silahlı ilk İslam Cumhuriyetinin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söyledi. Burada, İran'da bir başkasının daha olmamasını sağlıyoruz." dedi.
İNGİLİZ YAHUDİLERDEN TEPKİ
İngiliz ve İrlandalı bir Yahudi grubu, Netanyahu'nun sözlerini nefret dolu ve bölücü olarak eleştirdi.
Progressive Judaism Hareketi'nin eş liderleri Haham Charley Baginsky ve Haham Josh Lev, "Ünümüz genelinde antisemitizmin, Müslüman karşıtı nefretin ve toplumsal bölünmenin gerçek bir korkuya yol açtığı bir zamanda, bu tür bir dil tehlikeli ve sorumsuzdur. Başbakan Netanyahu İngiliz Yahudileri adına konuşmuyor. Sözleri bizi temsil etmiyor." dedi.
Eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in Downing Street'teki eski genel kurmay başkanı Gavin Barwell, Netanyahu'nun sözlerinin "açık bir İslamofobi" anlamına geldiğini söyledi ve X'te yaptığı bir paylaşımda, "Umarım herkes, bazılarının hala sarıldığı bu adamın İngiltere'nin dostu olduğu yönündeki bahaneden artık vazgeçer." şeklinde paylaşım yaptı.
2024 yılında İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidara gelmesiyle birlikte, Londra-Tel Aviv hattındaki geleneksel güçlü bağlar yerini gerilime bıraktı. Keir Starmer liderliğindeki hükümet, İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini durdurdu, bazı silah ihracat lisanslarını askıya almış ve aşırı sağcı İsrailli bakanlara yaptırım uyguladı. İngiltere, müttefikleriyle birlikte geçtiğimiz yıl Filistin devletini resmen tanıdı. Öte yandan arka planda İngiltere'nin İsrail'e desteği devam ediyor.