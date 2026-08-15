RTÜK asıl bataklığı görmezden mi geliyor? Dijital çöplük dururken televizyonlara ceza yağıyor
RTÜK çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkiledikleri gerekçesiyle TV kanallarına abartılı para cezaları kesti. Televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı. Odalarına kapanıp tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar. Asıl denetlenmesi, kısıtlanması, cezalandırılması gereken bu dijital çöplük dururken, öz denetimi bulunan, editöryal süzgeçlerden geçen yayınlara ceza kesiliyor.
Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca manşetlerine taşıdığı dijital mecralardaki kontrolsüzlük ve gençlere yönelik tehditler, emniyet dosyaları ile TBMM tutanaklarında yer alan verilerle gözler önüne serilmişti.
Çocukların günün büyük bir bölümünü denetimsiz dijital platformlarda geçirmesi siber zorbalık, şantaj ve uyuşturucu çetelerine karşı savunmasızlık yaratırken yayıncılık sektöründe uygulanan denetim mekanizmalarındaki dengesizlik ve "çifte standart" iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verilerine de yansıyan tablodan edinilen bilgilere göre, gençlerin ezici bir çoğunluğu sosyal medya ve dijital platformlara yaş sınırı getirilmesini talep ediyor. Buna karşın, yayıncılık sektöründeki denetim uygulamalarının ağırlıklı olarak geleneksel medyaya yoğunlaşması eleştirilere neden oluyor.
Editöryal süzgeçten geçen, vergisini ödeyen ve istihdam sağlayan yerli yayın kuruluşlarının ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor. Diğer tarafta ise reklam gelirlerinin büyük bölümünü yurt dışına aktaran ve toplumsal değerleri tehdit eden küresel dijital platformlar yeterince denetlenemiyor. Yerli ve milli yayıncılık ekosisteminin korunması için dijital alandaki bu boşluğun giderilmesi ve adil bir denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Sabah'tan Yüksel Aytuğ da konuyu ele aldı:
Televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen abartılı para cezaları zaten hayata tutunmakta güçlük çeken konvansiyonel medyanın iyice belini büküyor. Evet, evlatlarımızı koruyalım ama hangi evlatlarımızı? Benim etrafımda televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı, sizin var mı?
Çocuklar artık televizyon izlemiyor. Peki ne yapıyor? Odasına kapanıp bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, Youtube'u, Instagram'ı, X'i ve zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar.
Bu durum RTÜK'ün izleme istatistikleriyle de belgelendi. 5 yıl önce gençlerin 1 saat 40 dakika olan günlük ortalama televizyon izleme süreleri, 2025'de sadece 40 dakikaya düştü. Buna karşın internette vakit geçirme süreleri 10 kat artarak günde ortalama 3 saat 24 dakikaya çıktı.
Yani? Asıl denetlenmesi, kısıtlanması, cezalandırılması gereken bu dijital çöplük dururken, öz denetimi bulunan, editöryal süzgeçlerden geçen, lisansa tâbi, çatır çatır vergisini ödeyen, çeşitli yasalarla çerçevelenmiş, RTÜK'ün an be an gözetiminde bulunan, yurtdışına dizi satıp ihracat sektörü oluşturan, istihdam yaratan klasik televizyonlara ağır para cezaları veriliyor.
Zaten reklam pastasının yüzde 85'ini alan ve parayı olduğu gibi yurtdışına çıkartan da bu dijital çakallar değil mi? RTÜK ise asıl bataklığı görmezden gelip, vur abalıya sığlığında televizyon kanallarını gelir kapısı haline getiriyor. El insaf!..
NE DEMİŞ?
"Teröristleri affetmek Tanrı'nın işi. Benim işim onları O'na göndermek." (Vladimir Putin)