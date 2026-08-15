RTÜK asıl bataklığı görmezden mi geliyor? Dijital çöplük dururken televizyonlara ceza yağıyor

Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca manşetlerine taşıdığı dijital mecralardaki kontrolsüzlük ve gençlere yönelik tehditler, emniyet dosyaları ile TBMM tutanaklarında yer alan verilerle gözler önüne serilmişti.

Çocukların günün büyük bir bölümünü denetimsiz dijital platformlarda geçirmesi siber zorbalık, şantaj ve uyuşturucu çetelerine karşı savunmasızlık yaratırken yayıncılık sektöründe uygulanan denetim mekanizmalarındaki dengesizlik ve "çifte standart" iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verilerine de yansıyan tablodan edinilen bilgilere göre, gençlerin ezici bir çoğunluğu sosyal medya ve dijital platformlara yaş sınırı getirilmesini talep ediyor. Buna karşın, yayıncılık sektöründeki denetim uygulamalarının ağırlıklı olarak geleneksel medyaya yoğunlaşması eleştirilere neden oluyor.

Editöryal süzgeçten geçen, vergisini ödeyen ve istihdam sağlayan yerli yayın kuruluşlarının ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor. Diğer tarafta ise reklam gelirlerinin büyük bölümünü yurt dışına aktaran ve toplumsal değerleri tehdit eden küresel dijital platformlar yeterince denetlenemiyor. Yerli ve milli yayıncılık ekosisteminin korunması için dijital alandaki bu boşluğun giderilmesi ve adil bir denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sabah'tan Yüksel Aytuğ da konuyu ele aldı:

Televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen abartılı para cezaları zaten hayata tutunmakta güçlük çeken konvansiyonel medyanın iyice belini büküyor. Evet, evlatlarımızı koruyalım ama hangi evlatlarımızı? Benim etrafımda televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı, sizin var mı?

Çocuklar artık televizyon izlemiyor. Peki ne yapıyor? Odasına kapanıp bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, Youtube'u, Instagram'ı, X'i ve zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar.

Bu durum RTÜK'ün izleme istatistikleriyle de belgelendi. 5 yıl önce gençlerin 1 saat 40 dakika olan günlük ortalama televizyon izleme süreleri, 2025'de sadece 40 dakikaya düştü. Buna karşın internette vakit geçirme süreleri 10 kat artarak günde ortalama 3 saat 24 dakikaya çıktı.