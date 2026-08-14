Başkan Erdoğan imzaladı! TSK ve Jandarmada tüm kadro yenilendi: Kararlar Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve görev değişiklikleri;

Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atama kararları belli oldu. 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneral Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe yükseltildi.

Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe terfi etti.

Albaylar Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Yayımlanan atama kararnamesiyle önemli il jandarma komutanlıklarında da görev değişiklikleri yapıldı. Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Halil Şen İzmir İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Ali Gemalmaz Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine getirildi.

Ayrıca Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel'in de aralarında bulunduğu bazı üst düzey komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında rütbe ve görev düzenlemesi

Sahil Güvenlik Komutanlığında da terfi ve görevlendirmeler yapıldı. Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Kararlar kapsamında Koramiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirildi.

Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı, Tuğamiral Önder Göksel ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görevlendirildi.

TSK'da general ve amirallerin görev yerleri değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararları kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda general ve amiralin yeni görev yerleri de belirlendi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Ahmet Kurumahmut 6'ncı Kolordu Komutanlığına, Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı.

Korgeneral Ertan İnaltekin ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) görevine getirildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına atandı.

Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise Güney Deniz Saha Komutanlığı görevine getirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Ergün Dinç Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

Tümgeneral Vedat Öncel, 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanı olarak görevlendirilirken, Tuğgeneral Esat Çetin ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı oldu.

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