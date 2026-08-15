Macron'un jet ski tatiline "İktidardaki son yaz" tepkisi

Macron Fransa'da manşetlerde.

ELYSEE SARAYI'NDAN YANIT

Macron'un yakın çevresinden yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafların "izinsiz çekildiği" belirtildi. Ayrıca, son dokuz yıldır her yaz döneminde Macron'a ait bu tür izinsiz fotoğrafların yayımlandığı vurgulandı. Paris Match dergisi ise haberinde, Macron'un tatilde dahi ofis çalışmaları yürüttüğünü ve vaktinin büyük bir kısmını telefon görüşmeleriyle geçirdiğini de belirtti.