Macron'un jet ski tatiline "İktidardaki son yaz" tepkisi
Fransa'nın tarihindeki en büyük orman yangınları ve aşırı sıcaklarla boğuştuğu bir dönemde tatilde jet ski sürerken görüntülenen Emmanuel Macron, muhalefetin ve kamuoyunun sert hedefi oldu. Paris Match dergisinin yayımladığı fotoğraflar ve "İktidardaki son yaz" ülkede gündeme damga vurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin aşırı sıcak hava dalgaları ve yıkıcı orman yangınlarıyla boğuştuğu bir dönemde tatil sırasında jet ski kullanırken görüntülenmesinin ardından ağır eleştirilerin hedefi oldu.
FRANSIZ DERGİSİNDEN GÜNDEME DAMGA VURAN KAPAK
Paris Match dergisi, 14 Ağustos 2026 tarihinde Macron'un tatilini geçirdiği Bregancon Kalesi civarında jet ski sürerken çekilmiş fotoğraflarını kapağına taşıdı. "İktidardaki son yaz" başlığıyla yayımlanan kareler, Macron'un görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala tatile çıkmasıyla birleşince kamuoyunda tepkiye yol açtı.
MUHALEFET ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
Fransız muhalefeti, ülkenin "kıyamet gibi bir yaz" geçirdiğini belirterek Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı.
Yeşiller (Greens) Lideri Marine Tondelier, Fransız halkının yangınlar, kuraklık ve sıcak hava dalgalarıyla mücadele ettiği bir dönemde cumhurbaşkanının tatilini tanıtım malzemesine dönüştürmesini "uygunsuz" olarak nitelendirdi.
Sosyalist Lider Olivier Faure, birçok vatandaşın tatile gitmeye dahi bütçesi yetmezken Macron'un jet ski ile eğlenmesinin yanlış bir mesaj olduğunu savundu.
Komünist Senatör Pierre Ouzoulias, Macron'u tatilde görmektense yangın bölgesinde itfaiye araçlarının başında görmeyi tercih edeceğini belirterek "Halkın yaşadığı endişe seviyesiyle cumhurbaşkanının bu tatil görüntüsü örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.
ELYSEE SARAYI'NDAN YANIT
Macron'un yakın çevresinden yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafların "izinsiz çekildiği" belirtildi. Ayrıca, son dokuz yıldır her yaz döneminde Macron'a ait bu tür izinsiz fotoğrafların yayımlandığı vurgulandı. Paris Match dergisi ise haberinde, Macron'un tatilde dahi ofis çalışmaları yürüttüğünü ve vaktinin büyük bir kısmını telefon görüşmeleriyle geçirdiğini de belirtti.
Fransa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük orman yangını felaketlerinden birini tecrübe ediyor. Macron, daha önceki açıklamalarında bu yangınları "eşi benzeri görülmemiş bir durum" olarak tanımlamış ve ülkenin bu zorlu haftaları atlatması gerektiğini vurgulamıştı.