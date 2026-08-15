AK Parti İstanbul'da yeniden birinci! Son anket verileri açıklandı... İlçelerde de fark açılıyor

Bayrampaşa: "Aynı ivmeyi ve tabloyu Bayrampaşa ilçemizde de net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan vatandaşımızın yereldeki taleplerinin ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasıdır."

Gaziosmanpaşa: "Benzer bir değişim sürecini Gaziosmanpaşa'da da yaşadık. Geride olduğumuz bu ilçede şu an farkı 7-8 puana çıkarmış durumdayız."

3 İLÇEDE OY ORANLARI YÜKSELDİ Düzenli aralıklarla veriler üzerinden saha analizi yaptıklarını ifade eden Özdemir, yerel seçimlerin ardından partiler arasında el değiştiren ilçelerdeki dikkat çeken oy değişimlerini rakamlarla paylaştı: Beykoz: "Biz göreve geldiğimizde Beykoz'da AK Parti yüzde 43, CHP yüzde 42 seviyesindeydi. Şu anda AK Parti oyunu yüzde 43'ten yüzde 56'ya yükseltmiş durumda. İkinci parti ise yüzde 20'li rakamlara kadar geriledi."





AK PARTİLİ BELEDİYELERİN FARKINI VATANDAŞ GÖRDÜ

Özdemir şu ifadeleri kullandı:



İstanbul'da insanlar bekledikleri hizmeti alamadı. İstanbul'un 2019'dan bu yana ilerlemediğini geriye gittiğini görüyoruz. AK Partili belediyelerle AK Partili olmayan belediyeler arasındaki farkı vatandaş fark etti.

AK Parti çok özel bir teşkilatlanma yapısına sahip. AK Parti kadın kollarının da gençlik kollarının da çok güçlü olduğu bir parti. Gençlik damarı çok güçlü bir parti.

"İSTANBUL'DA YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki ilçe belediyelerinden AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini dile getirdi. Özdemir, "Belediyesinde hizmet eden vatandaşlarla bağı kuvvetli ama kendi konumunda ciddi rahatsızlıkları olan belediye başkanlarının var olduğunu düşünüyoruz." dedi.