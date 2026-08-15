AK Parti İstanbul'da yeniden birinci! Son anket verileri açıklandı... İlçelerde de fark açılıyor
Son yapılan 3 anketten de birinci çıkan AK Parti, İstanbul'da da ipi göğüslemiş durumda. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, anket verilerini paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 44,5 seviyesindeyken, CHP yüzde 40 bandında... Özdemir, AK Parti'nin ilçelerde de oylarını artırdığını belirtti. Beykoz'daki oranın yüzde 56 olduğunu ifade eden Özdemir, Gaziosmanpaşa'da 7-8 puan önde olduklarını beyan etti. Ayrıca İstanbul'da AK Parti'ye yeni ilçe belediyesi katılımlarının olabileceği belirtiliyor.
AK Parti, Ankara'da 25. Kuruluş Yıl Dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.
Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen tarihi törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin A Takımı ve kurmay kadroları, kurucu üyeler ve partililer katıldı. 7'den 70'e vatandaşlar akın etti.
"AÇIN YOLLARI, BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ GELİYOR"
"Daha yeni başlıyoruz" diyerek AK Parti'nin 2071 hedeflerinden bahseden Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim" açıklamasını yaptı.
Manifesto niteliğinde olan tarihi bir konuşmaya imza atan Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin emperyalist planları altüst ettiğini vurgulayarak "Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor." dedi.
AK PARTİ İSTANBUL'DAKİ ANKET SONUÇLARINI DUYURDU
Törende AK Parti yeni katılımlarla saflarını sıkılaştırırken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yapılan anketlerle İstanbul'daki son durumu açıkladı.
Son yapılan anketler neticesinde AK Parti'nin İstanbul'da ipi göğüslediğini belirten Özdemir, partisinin oy oranının yüzde 44,5 olduğunu söyledi. CHP'nin yüzde 40 seviyelerinde olduğunu belirtti.
3 İLÇEDE OY ORANLARI YÜKSELDİ
Düzenli aralıklarla veriler üzerinden saha analizi yaptıklarını ifade eden Özdemir, yerel seçimlerin ardından partiler arasında el değiştiren ilçelerdeki dikkat çeken oy değişimlerini rakamlarla paylaştı:
Beykoz: "Biz göreve geldiğimizde Beykoz'da AK Parti yüzde 43, CHP yüzde 42 seviyesindeydi. Şu anda AK Parti oyunu yüzde 43'ten yüzde 56'ya yükseltmiş durumda. İkinci parti ise yüzde 20'li rakamlara kadar geriledi."
Gaziosmanpaşa: "Benzer bir değişim sürecini Gaziosmanpaşa'da da yaşadık. Geride olduğumuz bu ilçede şu an farkı 7-8 puana çıkarmış durumdayız."
Bayrampaşa: "Aynı ivmeyi ve tabloyu Bayrampaşa ilçemizde de net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan vatandaşımızın yereldeki taleplerinin ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasıdır."
AK PARTİLİ BELEDİYELERİN FARKINI VATANDAŞ GÖRDÜ
Özdemir şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da insanlar bekledikleri hizmeti alamadı. İstanbul'un 2019'dan bu yana ilerlemediğini geriye gittiğini görüyoruz. AK Partili belediyelerle AK Partili olmayan belediyeler arasındaki farkı vatandaş fark etti.
AK Parti çok özel bir teşkilatlanma yapısına sahip. AK Parti kadın kollarının da gençlik kollarının da çok güçlü olduğu bir parti. Gençlik damarı çok güçlü bir parti.
"İSTANBUL'DA YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki ilçe belediyelerinden AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini dile getirdi. Özdemir, "Belediyesinde hizmet eden vatandaşlarla bağı kuvvetli ama kendi konumunda ciddi rahatsızlıkları olan belediye başkanlarının var olduğunu düşünüyoruz." dedi.
3 ANKET TEK SONUÇ: AK PARTİ BİRİNCİ
Ayrıca genel seçimler odaklı yapılan anketlere de AK Parti ağırlığını koymuş durumda.
Optimar Araştırma'nın verilerine göre AK Parti yüzde 34,24'le birinci. CHP'nin oy oranı yüzde 16,25, YENİ Parti yüzde 12,55.
Betimar'ın Temmuz verilerine göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti. YENİ Parti yüzde 19,3'lük bir oranla ikinci sırada. Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı.
Son olarak Genar'ın araştırma sonuçları açıklandı.
Buna göre, AK Parti yüzde 35,4 ile birinci parti. İkinci sırada yüzde üçlere düştüğü algısı yapılan CHP var; yüzde 15,4. YENİ Parti ise yüzde 14,5 seviyelerinde.