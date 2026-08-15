Spor yazarları Galatasaray - Çorum FK maçını değerlendirdi: Bu takımın ilacı Bruno Fernandes
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile karşılaşan Galatasaray, sahasında 2-2'lik beraberlik elde etti ve sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılıların beklenen transferleri yapamamasının ardından aldığı sonuç sonrası spor yazarları da sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca transfer önerisi de yapıldı. İşte o yazılar...
Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonuna hiç hesap etmediği bir beraberlikle başladı. Victor Osimhen'in 2 gol attığı mücadelede Çorum FK'yı yenemeyen Cimbom, spor yazarlarının eleştirilerinden kurtulamadı.
ONUR ÖZKAN: BU DA PLANLAMA DAHİLİNDE
Geçen sezonun finaline gidelim. Galatasaray, Antalyaspor önünde şampiyonluk maçında son dakikalara 2-2 girmişti. Ve Osimhen cezalıydı.
Aslında sadece bu maçta değil, Süper Lig'de sezonun yüzde 80'inde oyun hep krizler barındırıyordu içinde. Haziran başından bu yana her platformda anlatmaya çalıştık. "Değişim lazım, eskiyen yüzlerde vedalaşılmalı. Yeni heyecanlara ihtiyaç var" dedik. Herkes aynı şeyi söyledi ama bir tek Okan Buruk ve yönetim bu fikri reddetti.
Geçen sezonun finalinden sadece 1 farklı oyuncu 11'deydi dün.
Oyun problemleri de kadro gibi istikrarlı şekilde sahadaydı. Dün Galatasaray için çok kötü oynadı demek haksızlık olur. Mücadele de vardı sahada. Ancak Okan Buruk döneminde Rams Park'ta oluşan atmosfer, heyecan, enerji eskisinden çok farklıydı. Osimhen geçen sezonki gibi takımını tek başına sırtladı. Davinson geçen sezonki gibi tek vücut sahada, kafa başka bir dünyada oynadı. Sane ve Barış yine çok verimsizdi. Abdülkerim her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
Yunus istekli ve verimsiz. Torreira zaten uzun süredir eskisi gibi değil. Futbolda en büyük yanlışlardan birisi sahadaki gerçeklerle inatlaşmaktır. Galatasaray geçen sezonun finalinden beri gerçeklere sırtını döndü. Dün de bunun bedeli ödendi. Gelelim transfere… Yönetimin ne yapmak istediğini bir tek onlar biliyor. Çünkü yaşananların bende mantıklı bir açıklaması yok. Belki de biri çıkar şöyle der: Bu puan kaybı da planlama dahilinde!
AHMET ÇAKAR: PROBLEMİN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezon ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok. Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye. Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıda da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikasını belirleyecek Çorum'un golü geldi. Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi. 2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor. Üstelik hamle oyuncusu olarak bir golcüsü bile yok ve maçın son dakikalarında Osimhen puanı kurtaran golü attı. Galatasaray'da ciddi problemler var. Kazanmış olsalardı bile aynı şeyi söylerdim. Hakemi genel olarak beğendim. 1-2 faul dışında iyi yönetti ve Çorum FK'dan Yunan oyuncuya gösterdiği kırmızı kart tartışmasız doğru.
MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİK KUMAŞI ÇOK İYİ, KUTLARIM
Galatasaray hemen ön bölge baskısını kurdu ama hücum repertuarı hep aynı. Ya Sane sağdan içeriye hareketlenecek ara pası veya şut arayacak ya da soldan Barış bireysel becerisiyle topu getirecek, Osimhen'e orta yapacak. Tüm takımlar bu şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar.
G.Saray'da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 5-4-1 ile topun arkasına geçerek savunmayı kalabalık tuttu, kaptığı toplarla gol aradı. İlk yarıda etkili olmasa da pozisyonlar buldular. Osimhen'in ilk golünde Torreira'nın savunma arkasına pası çok klastı. Galatasaray savunmasında boşlukları ve hataları çok iyi değerlendiren Çorum FK iki dakikada iki gol ile karşılık verdi. Galatasaray'da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen'in bireysel beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen'i pamuklara sarmalı…
TFF, MHK ve hakemler için açılış maçı yeni sezona ışık tutacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Futbolun izin verdiği basit temaslarda hakemin oyunu devam ettirmesi başlangıç için olumlu çıta daha da yükseltilmeli. Berat'ın ayağına Torreira kazara basıyor kaçınılmaz temas kart olmaz. G.Saray'ın attığı golde Yunus ofsayt iptal doğru. 70'de Kyziridis'e ciddi faullü oyundan dolayı gösterdiği kırmızı kart doğru. Batuhan Kolak hakemlik adına iyi kumaş. Hedefine basa basa yürüyor. Yolu açık olsun, kutlarım.
SERKAN KORKMAZ: YANGIN
Maçın bitimine yarım saat var Çorum karşısında, evinde 2-1 yenik durumdasın, sen oyuna Lemina ile Eren'i alıyorsun, rakip ise Thiam'ı. "Yazı bu kadar" deyip burada bitirsem ve sussam aslında en doğrusunu yapmış olabilirdim.
Ama 59'da muhteşem bir gol atan Kyziridis, 70'te kırmızı kart görerek sezonun açılış maçına bir damga daha vurdu. Gerçekten çok acayip; maçın ilk iki golü, sezon sonunda en güzel goller arasında sahne alacak.
Sarı kırmızılılar için ilk yarısı hayli sıkıntılı geçen maçın 53. dakikasında Osimhen, sadece kendisinin atabileceği bir golle umut vermişti.
Galatasaray transfer için "doğru zamanı" bekliyor en yetkili ağzının tabiriyle. "Doğru zaman" tabiri bir sezon başlangıcıyla, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı arasında süreç için kullanılacak en son ifade bence.
Çorum'u, yönetiminden, teknik heyetine tebrik ediyorum. Cimbom için gerçeklerle yüzleşmenin tam zamanı. Birkaç haftaya hoca değişikliği, devre arası seçim gibi radikal gelişmeler kimi şaşırtır ki?
Geçen senenin ideal kadrosu olduğu gibi sahadaydı işte... O kadro ki; Avrupa maçları dahil önemli işlere imza attı. Demek ki sorun topçularda da değil. Yönetim ve teknik heyet birbirlerini suçlayana kadar takkeleri önlerine koyup camiaya umut aşılamak zorunda. Haftaya inecek iki uçak dün akşamki ateşi söndürür mü bilemem ama azaltır elbet. Önümüzdeki yılı bırakın, ligin ikinci yarısına bile aynı başkan ve aynı hocayla başlayamayabilir Galatasaray.
LEVENT TÜZEMEN: GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ
Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür.
Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi.
Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı.
Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi.
Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu. Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Sanchez belki yenilen ikinci gole neden oldu ama oynadığı sürece sahada güzel işlere imza attı.
Torreira yine çalışkanlığıyla, mücadele gücüyle öne çıktı. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti bence hiç yakışmadı.
Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Koca G.Saray, kulübeden oyuna bir tane hücumcu sokamıyor.
Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama G.Saray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.
Bunu herkes görüyor da Okan Buruk transfer istiyor da yönetim göremiyor mu? Dilerim bu sonuç ayakların yere basmasını sağlar.
ZEKİ UZUNDURUKAN: BU GALATASARAY'IN ÇARESİ BRUNO FERNANDES
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı Arca Çorum FK karşısında maça hızlı başladı. Ama ilk yarıda Galatasaray adına "Aman Allahım! Bu pozisyon nasıl kaçtı?" diyebileceğimiz bir aksiyon göremedik.
Tam 18 yeni transfer yaparak Galatasaray karşısına çıkan Çorum FK ise ilk 45'te üretkenlikten çok uzaktı. Evet geçiş hücumları yakaladılar ama son paslarda ve son vuruşlarda etkisiz kaldılar.
İlk 45'te Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi.
Çorum FK kalecisi Felipe ise müthiş kurtarışları ve kalesindeki soğukkanlı görüntüsü ile dikkat çekti.
Galatasaray'da kenar hücumcuları Barış Alper ve Leroy Sane, ilk yarıda Osimhen'i yeteri kadar topla buluşturamadı. Gökhan Sazdağı, Barış'ı iyi marke etti. Kanatlar çalışmayınca Okan hoca da Yunus ve Sara ile göbekten Çorum defansını delmeye çalıştı.
Çorum FK orta alanı bu kadar etkisizken Galatasaray daha hızlı hücumlar yapabilirdi. Yavaş oyun, rakibin savunmada pozisyon almasını kolaylaştırdı.
İlk yarıda Osimhen'i de çok iyi marke ettiler.
İlk yarıda harika kurtarışlar yapan Felipe, ikinci yarıda Osimhen'in golüne engel olamadı.
Osimhen, Felipe'nin adeta avucunun içindeki topu ayağı ile çaldı. O nasıl top çalmak Osimhen!
Ama söz konusu olan Osimhen!
Bir uzay golcüsü... Bugüne kadar böyle imkansız gibi görünen golleri attı. Dün de ağları böyle bir pozisyonda havalandırdı.
O yüzden Galatasaray, Osimhen'e talip olan takımlardan 150 milyon euro istiyor. Bu parayı eder mi?
Fazlasıyla eder!
Galatasaray öne geçtiği maçta bir anda geriye düştü. Şaka gibi... Koca Galatasaray, hem de evinde Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'dan iki dakikada iki gol yedi.
Hem de öyle böyle goller değil!
Konuk ekibin ilk golü uzun menzilli bir füze adeta. Uğurcan Çakır topu bile göremedi. Kyziridis gerçekten sezonun belki de en güzel gollerinden birini attı daha ligin ilk haftasında. İkinci gol ise öyle amatörce yenilen bir gol ki...
Davinson Sanchez'in adeta asistinde Ramirez, Uğurcan'ın üzerinden topu aşırtarak Rams Park'ı derin bir sessizliğe gömdü.
Galatasaray şok gollerle geriye düşünce, tribünlerden 'yönetim istifa!' sesleri yükseldi.
Bu yönetim yıllardır Galatasaray'ı şampiyon yapan yönetim!
Yönetime de Okan hocaya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
Sakin olmak ve sabır göstermek lazım.
Çorum FK, öne geçtikten sonra çok da iyi oynarken bir anda 10 kişi kaldı. Yunus'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Kyziridis, 70'te kırmızı kart gördü.
Hakem Batuhan Kolak, pozisyona çok yakındı ve direkt kırmızıyı çıkardı.
Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki görüntüsü hiç iyi değildi! Bütün futbolcular form olarak sezonun çok gerisindeydiler.
Dün Osimhen hem takımı, hem yönetimi, hem de Okan hocayı kurtaran isim oldu.
Yönetim acilen beklenen büyük transferleri yapmalı.
Bu takımın ilacı Bruno Fernandes!
Yönetim ne yapıp edip bu transferi yapmalı.
Yoksa hayal kırıklığı içinde geçen bir sezonu olur Galatasaray'ın!
Bu arada Çorum FK'nın hocası Uğur Uçar'ı ve panter gibi kalecisi Felipe'yi tebrik etmek lazım.