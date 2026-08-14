Fenerbahçe sezonu Ankara'da açıyor! Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'i

İSMAİL KARTAL 2 SEZON SONRA YENİDEN LİG AÇILIŞINDA Sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig'e başlayacak. Kartal, Fenerbahçe'yi son olarak 2023-24 sezonunda çalıştırmış ve sarı-lacivertliler 38 maç sonunda 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti.

10'DA 10'LA REKOR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2023-24 sezonunda lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. Sarı-lacivertliler ilk 10 Süper Lig maçının tamamını kazanarak sezona 10'da 10'la başlamıştı. Kartal, yeni dönemindeki ilk lig sınavını bu kez Gençlerbirliği deplasmanında verecek.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood da ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarında forma giyen yeni yıldızlar, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte lig sahnesine de adım atacak.