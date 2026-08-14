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Fenerbahçe sezonu Ankara'da açıyor! Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler sezona 3 puanla girmeyi hedefliyor. Yeni transferler Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood ilk lig maçlarına çıkmaya hazırlanırken teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'ini şekillendirdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe sezonu Ankara'da açıyor! Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Avrupa kupalarında sezona erken başlayan sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek lig maratonuna da galibiyetle başlamak istiyor.

Fenerbahçe Lige Gençlerbirliği Deplasmanında Başlıyor - 1

AVRUPA'DA 4 MAÇTA YENİLMEDİ

Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda açtı.

Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazandı. Deplasmandaki rövanş 1-1 sona erdi ve Fenerbahçe adını 3. eleme turuna yazdırdı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu turda Sturm Graz ile karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Kanarya, Avusturya'daki rövanştan da 1-0 galip ayrılarak play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe böylece sezonun ilk 4 resmi maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da Yenilmezlik Serisi - 2

SÜPER LİG'E DE 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi bu performansı Süper Lig'e taşımak.

Sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak uzun lig maratonuna 3 puanla girmek istiyor.

Süper Lig'de Hedef Galibiyetle Başlamak - 3

İSMAİL KARTAL 2 SEZON SONRA YENİDEN LİG AÇILIŞINDA

Sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig'e başlayacak.

Kartal, Fenerbahçe'yi son olarak 2023-24 sezonunda çalıştırmış ve sarı-lacivertliler 38 maç sonunda 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti.

İsmail Kartal İle Fenerbahçe'de Yeni Dönem - 4

10'DA 10'LA REKOR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2023-24 sezonunda lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

Sarı-lacivertliler ilk 10 Süper Lig maçının tamamını kazanarak sezona 10'da 10'la başlamıştı.

Kartal, yeni dönemindeki ilk lig sınavını bu kez Gençlerbirliği deplasmanında verecek.

Fenerbahçe'nin Rekor Başlangıcı Tekrar Edebilecek mi? - 5

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood da ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa kupalarında forma giyen yeni yıldızlar, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte lig sahnesine de adım atacak.

Yeni Transferler Süper Lig Sahnesinde - 6

DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda başladı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 9'unda galip gelirken 8 kez berabere kaldı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Kanarya böylece deplasmanda oynadığı sezon açılışlarının 15'inde puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'nin Deplasman Açılışlarındaki Performansı - 7

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i Belli Oldu - 8
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