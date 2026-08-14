AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan Ankara'da tarihi konuşma
AK Parti, siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bıraktı. Partinin 25. yaşı Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlanıyor. Başkan Erdoğan, hıncahınç dolan Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi mesajlar veriyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla kurulan AK Parti siyaset arenasında 25 yılı geride bıraktı.
TARİHİ KONUŞMA TARİHİ MESAJLAR
Başkan Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi mesajlar veriyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum.
Bu akşam gönlü bizimle atan, beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'ye kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.
Görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Yol arkadaşlığımız ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler bugün çok özel tarihi bir gün bugün 25'inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. 25'inci doğum günümüz kutlu olsun.
Adalet ve Kalkınma Partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümü ülkemize tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında görev yapan her arkadaşıma teşekkür ediyorum.
AK Parti Kadın Kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan gençlerimize AK Parti'nin alnı ak bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu güne kadar oyunu alamadığımız ama tercihlerini saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza de demokrasimize katkıları için teşekkür ediyoruz.
Aziz milletim değerli kardeşlerim 25 yıl önce bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Buradan bir çıkış yolu, bizim reçetemiz var, bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı aydınlığa açık, yeter söz de karar da milletindir dedik.
DETAYLAR GELİYOR...
Başkan Erdoğan, partisinin kuruluş ilanında "Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra, Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti.
Türkiye'de AK Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sosyal politikalardan şehirleşmeye kadar pek çok alanda tarihi atılımlar yapıldı. Savunma sanayisinde deyim yerindeyse tarih yazıldı.
25. YILA ÖZEL LOGO
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi.
Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.
KÖPRÜLER VE TOGG DA LOGODA YER ALIYOR
Ulaştırma projelerini simgeleyen figürler arasında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı tren yer alıyor.
Enerji alanındaki yatırımları temsilen ise Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı logoya yerleştirildi.
ÇİÇEK VE YAPRAK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık yatırımlarını temsilen logoya eklenirken, Ayasofya Camisi ile Büyük Çamlıca Camisi de logoda yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.
Logodaki çiçek ve yaprak motifleri de dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları, "partinin millete duyduğu sevgiyi ifade etmek" amacıyla bu ayrıntılara yer verildiğini aktardı.
Yerli sanayi ve teknoloji hamlesini simgeleyen Togg'un yanı sıra TOKİ tarafından inşa edilen konutları temsil eden bir figür de logoda kendisine yer buldu.