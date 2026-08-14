AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan Ankara'da tarihi konuşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla kurulan AK Parti siyaset arenasında 25 yılı geride bıraktı.



TARİHİ KONUŞMA TARİHİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi mesajlar veriyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum.

Bu akşam gönlü bizimle atan, beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'ye kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.

Görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Yol arkadaşlığımız ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler bugün çok özel tarihi bir gün bugün 25'inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. 25'inci doğum günümüz kutlu olsun.

Adalet ve Kalkınma Partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümü ülkemize tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında görev yapan her arkadaşıma teşekkür ediyorum.

AK Parti Kadın Kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan gençlerimize AK Parti'nin alnı ak bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu güne kadar oyunu alamadığımız ama tercihlerini saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza de demokrasimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

Aziz milletim değerli kardeşlerim 25 yıl önce bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Buradan bir çıkış yolu, bizim reçetemiz var, bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı aydınlığa açık, yeter söz de karar da milletindir dedik.

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