Londra'nın yeni sanat durağı "Botanicals" kapılarını doğa tutkunlarına açtı

Ackroyd & Harvey, Benjamin Jones, Rosemary Laing, Wendy McMurdo, Eamon O'Kane ve Deirdre O'Mahony'nin eserlerini bir araya getiren "Botanicals", bitki yaşamı ile insan arasındaki çok katmanlı ve simbiyotik ilişkiye odaklanıyor. Bitkileri yalnızca doğanın estetik bir unsuru olarak değil, insan yaşamını şekillendiren vazgeçilmez ve sürekli dönüşen bir kaynak olarak ele alan sergi; doğa, kültür, ekoloji ve insan müdahalesi arasındaki ilişkileri çağdaş sanatın sunduğu farklı bakış açıları üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Fotoğraf, resim, çizim ve hareketli görüntü gibi farklı mecralarda üretilen eserler aracılığıyla "Botanicals", hızla değişen bilimsel, teknolojik ve toplumsal koşullar içerisinde insanlığın bitki yaşamıyla kurduğu bağı ve bu ilişkinin taşıdığı anlamları sorgulamaya açıyor.

BOTANİCALS NEDİR?

"Botanicals" terimi, genel olarak doğrudan bitkilerden elde edilen maddeler, özler veya bitki parçaları olarak biliniyor. Doğal kokuları, tatları ya da tedavi edici özellikleri nedeniyle değer gören bu unsurlar, son derece geniş bir kategoriyi kapsadıkları için bütünsel tıp ve cilt bakımından yiyecek ve içecek üretimine kadar çok çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Botanicals'ın amaçlanan işlevi ise oldukça belirgin; hem fiziksel hem de psikolojik sağlık ve esenlik alanlarıyla yakından ilişkilendiriliyor.

Bir çağdaş sanat sergisi olan "Botanicals", terimin bilimsel, tıbbi ve terapötik işlevlerinin kapsamını imgeler ve sanat alanına doğru genişleterek, insanlarla bitki yaşamı arasındaki simbiyotik ilişkiye dair sorular ortaya koyuyor.

Sergi, botanik ya da fitolojinin bilimsel programlarına bağlı kalmıyor. Bununla birlikte yalnızca estetik bir çerçevede de ilerlemiyor; doğadaki organik biçimlerde yaygın olarak görülen ve özellikle sanat alanındaki bitki yaşamı imgelerinde güçlü ve çağrışım yüklü bir şekilde karşımıza çıkan güzelliğin biçimsel ve duyusal nitelikleri etrafındaki genel kabulleri araştırmakla yetinmiyor.

Sergideki çalışmalar; algı, duyusal estetik, görsel biçim ve eleştirel düşünce gibi çağdaş sanatın ortak kavramları üzerinden şekilleniyor. Belirli ya da kasıtlı bakış açılarını tanımlayıp dayatarak diyalog ve algıyı sınırlandırmak yerine, bitki yaşamı ve insanlık üzerine etkileşime geçmeye, düşünmeye ve sorgulamaya yönelik açık uçlu bir davet sunuyor.