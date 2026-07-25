Bakanlık düğmeye bastı: Tahsildaroğlu peynirinin belirli partisi raflardan toplatılıyor! Gıda skandalına itiraf geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinin mikrobiyolojik kriterleri karşılamadığı belirlendi.

Gıda skandalının ardından şirketten açıklama geldi.

GIDA SKANDALI SONRASI ŞİRKETTEN İTİRAF GELDİ

Türkiye'nin gündemine oturan gıda skandalının ardından gözler, peynirin üretildiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'ndeki tesise çevrildi. İddiaların ardından iki gün boyunca sessiz kalan şirket, bugün yaptığı açıklamayla sürece ilişkin bilgi verdi.

Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bildirimin ardından ilgili partiye ait tüm ürünlerin piyasadan çekilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

"SÖZ KONUSU ÜRÜN AYRI HATTA ÜRETİLDİ" İDDİASI

Şirket tarafından yapılan açıklamada şikayete konu olan ürünün diğer ürünlerden ayrı bir üretim ve paketleme hattında hazırlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Şikayete konu ürün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmektedir. Yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Firma ayrıca tesislerde üretim süreçlerinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve ürünlerin sürekli denetimlerden geçirildiğini savundu. Yaşanan gelişmenin ardından ilgili ürün partisinin piyasadan tamamen kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.