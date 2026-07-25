Bakanlık düğmeye bastı: Tahsildaroğlu peynirinin belirli partisi raflardan toplatılıyor! Gıda skandalına itiraf geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinde mikrobiyolojik kriterlere aykırılık tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilirken, üretici firmaya idari para cezası uygulandı. Gıda skandalı sonrası şirketten açıklama geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinin mikrobiyolojik kriterleri karşılamadığı belirlendi.
GIDA SKANDALI SONRASI ŞİRKETTEN İTİRAF GELDİ
Türkiye'nin gündemine oturan gıda skandalının ardından gözler, peynirin üretildiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'ndeki tesise çevrildi. İddiaların ardından iki gün boyunca sessiz kalan şirket, bugün yaptığı açıklamayla sürece ilişkin bilgi verdi.
Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bildirimin ardından ilgili partiye ait tüm ürünlerin piyasadan çekilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.
"SÖZ KONUSU ÜRÜN AYRI HATTA ÜRETİLDİ" İDDİASI
Şirket tarafından yapılan açıklamada şikayete konu olan ürünün diğer ürünlerden ayrı bir üretim ve paketleme hattında hazırlandığı öne sürüldü.
Açıklamada, "Şikayete konu ürün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmektedir. Yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Firma ayrıca tesislerde üretim süreçlerinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve ürünlerin sürekli denetimlerden geçirildiğini savundu. Yaşanan gelişmenin ardından ilgili ürün partisinin piyasadan tamamen kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
"ÜRÜNLER PİYASADAN ÇEKİLİYOR"
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kamuoyuna Bilgilendirme
Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 g Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.
Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.
ÜNLÜ MARKADA UYGUNSUZLUK TESPİTİ
Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verirken, üretici firmaya da idari para cezası uyguladı.28 ürün daha deşifre oldu!
BAKTERİLİ PEYNİR KABUSU OLDU
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören Serkan Abut, Tahsildaroğlu markalı olgunlaştırılmış kırık beyaz peyniri tükettikten sonra Listeria bakterisi kaynaklı gıda zehirlenmesi yaşadığını öne sürdü.
Şiddetli mide bulantısı, karın krampları ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Abut, yaşadığı sağlık sorununun kanser tedavi sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Vatandaşın ihbarı üzerine yapılan resmi kontrollerde, aynı parti numarasına ait peynirlerde Listeria bakterisi tespit edildiği ve ürünlerin piyasadan toplatılacağı bildirildi. Abut, firma yetkililerinin kendisine özür dileyerek peynir gönderme teklifinde bulunduğunu belirterek, yaşadığı mağduriyet nedeniyle hukuki süreci başlatacağını açıkladı.
PEYNİRDEN HANGİ BAKTERİ BULAŞIR?
|Başlık
|Bilgi
|Hastalığın adı
|Listeria bakterisinin neden olduğu listeriyoz enfeksiyonu
|En büyük risk grubu
|Hamile kadınlar, yeni doğan bebekler, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklığı zayıf bireyler
|Hamilelerde risk
|Hamile kadınlarda Listeria enfeksiyonu riski genel nüfusa göre yaklaşık 10 kat daha fazla
|Bebeğe etkisi
|Düşük, ölü doğum, düşük doğum ağırlığı ve yenidoğan sağlık sorunlarına yol açabilir
|Bulaşma kaynağı
|Kirlenmiş gıdalar, çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünleri
|Riskli gıdalar
|Çiğ süt ürünleri, bazı taze peynirler, soğuk şarküteri ürünleri, soğuk füme deniz ürünleri
|Güvenli sıcaklık
|Buzdolabı: 4°C ve altı / Dondurucu: -18°C
|Korunma yolları
|Gıdaları doğru saklamak, hazır yiyecekleri uzun süre bekletmemek, buzdolabını temiz tutmak
|Dikkat edilmesi gerekenler
|Koku, tat veya dokusu değişen yiyecekler tüketilmemeli
|Ne zaman doktora başvurmalı?
|Listeria şüphesi, ateş, grip benzeri belirtiler veya gıda zehirlenmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulmalı
Kritik Uyarı:
⚠️ Hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler Listeria açısından en yüksek risk grubunda bulunuyor.
Kaynak: Listeria bakterisi hakkındaki bilgiler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Listeria enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik tüketici rehberi; riskli gıdalar, korunma yöntemleri ve gıda güvenliği önerileri FDA'nın resmi açıklamalarından derlenmiştir.
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