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Bakanlık düğmeye bastı: Tahsildaroğlu peynirinin belirli partisi raflardan toplatılıyor! Gıda skandalına itiraf geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinde mikrobiyolojik kriterlere aykırılık tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilirken, üretici firmaya idari para cezası uygulandı. Gıda skandalı sonrası şirketten açıklama geldi.

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Bakanlık düğmeye bastı: Tahsildaroğlu peynirinin belirli partisi raflardan toplatılıyor! Gıda skandalına itiraf geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinin mikrobiyolojik kriterleri karşılamadığı belirlendi.

Gıda skandalının ardından şirketten açıklama geldi.Gıda skandalının ardından şirketten açıklama geldi.

GIDA SKANDALI SONRASI ŞİRKETTEN İTİRAF GELDİ

Türkiye'nin gündemine oturan gıda skandalının ardından gözler, peynirin üretildiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'ndeki tesise çevrildi. İddiaların ardından iki gün boyunca sessiz kalan şirket, bugün yaptığı açıklamayla sürece ilişkin bilgi verdi.

Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bildirimin ardından ilgili partiye ait tüm ürünlerin piyasadan çekilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

"SÖZ KONUSU ÜRÜN AYRI HATTA ÜRETİLDİ" İDDİASI

Şirket tarafından yapılan açıklamada şikayete konu olan ürünün diğer ürünlerden ayrı bir üretim ve paketleme hattında hazırlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Şikayete konu ürün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmektedir. Yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Firma ayrıca tesislerde üretim süreçlerinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve ürünlerin sürekli denetimlerden geçirildiğini savundu. Yaşanan gelişmenin ardından ilgili ürün partisinin piyasadan tamamen kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Peynir raflardan çekiliyor.Peynir raflardan çekiliyor.

"ÜRÜNLER PİYASADAN ÇEKİLİYOR"

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna Bilgilendirme

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 g Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

Uygunsuzluk tespit edilen peynir. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)Uygunsuzluk tespit edilen peynir. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜNLÜ MARKADA UYGUNSUZLUK TESPİTİ

Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verirken, üretici firmaya da idari para cezası uyguladı.

28 ürün daha deşifre oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu marka peynirde uygunsuzluk tespit etti.Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı 290625 parti numaralı üründe uygunsuzluk tespit etti.Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu marka peynirde uygunsuzluk tespit etti.Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı 290625 parti numaralı üründe uygunsuzluk tespit etti.

Kamuoyuna Açıklama
Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Başvuru ve Denetim Süreci
16.06.2026 tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.
Numune ve Analiz
Denetim kapsamında şikâyete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Uygulanan İşlemler
Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılmış ve benzer ürünlerden alınan numunelerin analiz süreci devam etmektedir.
Süreç Devam Ediyor
Analizler sonucunda yeni bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.
Bakanlık Mesajı
Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)(Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

BAKTERİLİ PEYNİR KABUSU OLDU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören Serkan Abut, Tahsildaroğlu markalı olgunlaştırılmış kırık beyaz peyniri tükettikten sonra Listeria bakterisi kaynaklı gıda zehirlenmesi yaşadığını öne sürdü.

Şiddetli mide bulantısı, karın krampları ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Abut, yaşadığı sağlık sorununun kanser tedavi sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Vatandaşın ihbarı üzerine yapılan resmi kontrollerde, aynı parti numarasına ait peynirlerde Listeria bakterisi tespit edildiği ve ürünlerin piyasadan toplatılacağı bildirildi. Abut, firma yetkililerinin kendisine özür dileyerek peynir gönderme teklifinde bulunduğunu belirterek, yaşadığı mağduriyet nedeniyle hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Video Oynatma İkonu "Peynirden hayatımı kaybediyordum, 'peynir gönderelim' dediler"

Listeria bakterisinin neden olduğu listeriyoz, özellikle hamileler, bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi risk oluşturuyor.(Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)Listeria bakterisinin neden olduğu listeriyoz, özellikle hamileler, bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi risk oluşturuyor.(Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

PEYNİRDEN HANGİ BAKTERİ BULAŞIR?

BaşlıkBilgi
Hastalığın adıListeria bakterisinin neden olduğu listeriyoz enfeksiyonu
En büyük risk grubuHamile kadınlar, yeni doğan bebekler, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklığı zayıf bireyler
Hamilelerde riskHamile kadınlarda Listeria enfeksiyonu riski genel nüfusa göre yaklaşık 10 kat daha fazla
Bebeğe etkisiDüşük, ölü doğum, düşük doğum ağırlığı ve yenidoğan sağlık sorunlarına yol açabilir
Bulaşma kaynağıKirlenmiş gıdalar, çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünleri
Riskli gıdalarÇiğ süt ürünleri, bazı taze peynirler, soğuk şarküteri ürünleri, soğuk füme deniz ürünleri
Güvenli sıcaklıkBuzdolabı: 4°C ve altı / Dondurucu: -18°C
Korunma yollarıGıdaları doğru saklamak, hazır yiyecekleri uzun süre bekletmemek, buzdolabını temiz tutmak
Dikkat edilmesi gerekenlerKoku, tat veya dokusu değişen yiyecekler tüketilmemeli
Ne zaman doktora başvurmalı?Listeria şüphesi, ateş, grip benzeri belirtiler veya gıda zehirlenmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Pastörize edilmemiş süt ürünleri, bazı peynirler, hazır et ürünleri ve soğuk füme gıdalar Listeria riski taşıyabiliyor.Pastörize edilmemiş süt ürünleri, bazı peynirler, hazır et ürünleri ve soğuk füme gıdalar Listeria riski taşıyabiliyor.

Listeria Riski Taşıyan Gıdalar
Kaçınılması gereken gıdalar ve tercih edilebilecek güvenli alternatifler:
KAÇINILMASI GEREKENLER
TERCİH EDİLEBİLECEKLER
Pastörize edilmemiş süt ve peynirler
Pastörize süt ve süt ürünleri
Isıtılmadan tüketilen salam ve sosis
İyice ısıtılmış şarküteri ürünleri
Soğutulmuş et ezmeleri
Konserve veya raf ömrü uzun ürünler
Soğuk füme balık ürünleri
Konserve veya pişirilmiş balık ürünleri

Kritik Uyarı:
⚠️ Hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler Listeria açısından en yüksek risk grubunda bulunuyor.

Kaynak: Listeria bakterisi hakkındaki bilgiler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Listeria enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik tüketici rehberi; riskli gıdalar, korunma yöntemleri ve gıda güvenliği önerileri FDA'nın resmi açıklamalarından derlenmiştir.

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