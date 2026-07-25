İran'dan intikam yemini: "Saldırılar düşman teslim olana kadar sürecek"
İran ile ABD arasında tehditler ve misillemeler devam ediyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik "nokta atışlı" saldırıların masum çocukların intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar süreceğini açıkladı. Dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.
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HİNT MÜRETTEBATIN BULUNDUĞU TANKERE SALDIRI
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Hint mürettebatın bulunduğu Mozambik bayraklı LPG tankerinin, İran kara sularında saldırıya uğradığını duyurdu.
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Mozambik bayraklı LPG tankeri "Dısha"nın, bugün erken saatlerde İran kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.
Tankerde bulunan 28 Hintli mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin ilgili makamlarla yakın teması sürdürdüğü kaydedildi.
İRAN: SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.
Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.
Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.