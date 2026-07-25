Ahbap soruşturmasında yeni detaylar: Sahte makbuz talimatı, eksik numara taktiği ve şoförün kimlik beyanı
Haluk Levent’in bağış paralarını hortumlamak için her türlü numarayı yaptığı bir kez daha anlaşıldı. Asistanı Yeliz Kaya’ya gönderdiği “kızım son rakamı eksik yap, maksat numara verdim" şeklindeki mesaj, 90’lı yılların dolandırıcılık olaylarını hatırlattı.
Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap Derneği'yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Levent'in avukatı ve galericisine yönelik girdiği borç sarmalı güncelliğini korurken, şoförünün ucuz yırttığı gün yüzüne çıktı. Polnet kayıtlarına göre 4, GBT-UYAP kayıtlarına göre 18 olmak üzere sistemde toplam 22 adet geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in düştüğü borç sarmalıyla ilgili yeni ayrıntılara TAKVİM ulaştı.
SAHTE MAKBUZLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bir fotokopi çek görüntüsünü, fotoğraf görüntüsü gibi yapmasını istediği, Levent'in gönderdiği ses kayıtlarında göstermelik sahte makbuzlar yapıp diğer şahıslara gösterme talimatı verdiği görüldü. Geçtiğimiz 4 Haziran'da gönderilen bir ses kaydında Levent'in asistanı Kaya'ya, özellikle 90'lı yıllarda dolandırıcıların en çok kullandığı taktik olan yanlış veya eksik numara söyleme yöntemini uygulamasını tavsiye ederek, "Kızım ara dövizin de telefon numarasını at, son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim" ifadelerini kullandığı saptandı.
HERKESE YANLIŞ YAPARIM
Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile arasında geçen yeni WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. Mehmet isimli kişiye olan borcu karşısında attığı ses kaydını Yeliz'e dinlemesi için gönderen Levent, ses kaydında, "Ya Mehmetcim sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik, toplayamadık diye verdik ya iki gün geçti. Elimde çekler, çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya" ifadeleri yer aldı.
Yeliz Kaya, Haluk Levent'in talimatlarını bir bir yerine getirdi. Bir çekin fotokopisini, fotoğraf gibi yaptı. Sahte makbuzlar düzenledi. Üçüncü şahıslara servis etti
Ahbap'ta şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt, Haluk Levent'in kendisinden kimlik ve fotoğrafını istediğini belirterek, "Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi. Meğer beni kandırmış" dedi. Adına noterde ne işlem yapıldı, kim tarafından yapıldı bilgisi olmadığını söyleyen Kızılyurt, "Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım" diye konuştu.
Haber: Atakan Irmak