Ahbap soruşturmasında yeni detaylar: Sahte makbuz talimatı, eksik numara taktiği ve şoförün kimlik beyanı

Yeliz Kaya



Yeliz Kaya, Haluk Levent'in talimatlarını bir bir yerine getirdi. Bir çekin fotokopisini, fotoğraf gibi yaptı. Sahte makbuzlar düzenledi. Üçüncü şahıslara servis etti



Ahbap'ta şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt, Haluk Levent'in kendisinden kimlik ve fotoğrafını istediğini belirterek, "Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi. Meğer beni kandırmış" dedi. Adına noterde ne işlem yapıldı, kim tarafından yapıldı bilgisi olmadığını söyleyen Kızılyurt, "Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım" diye konuştu.

Haber: Atakan Irmak