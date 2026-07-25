Galatasaray'dan 5'li transfer planı! Öncelik 10 numara

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya beş oyuncu daha kazandırmayı hedefliyor. Hücum hattı, orta saha ve savunma için yürütülen çalışmalar kapsamında öncelik sıralaması da büyük ölçüde netleşti.

Okan Buruk

10 NUMARA İÇİN BÜTÇE AYRILDI Transfer listesinin ilk sırasında 10 numara pozisyonu yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verdiği öğrenilirken, yönetimin de kaliteli bir oyun kurucu için önemli bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği belirtildi. Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ve ilk 11'e doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak istediği ifade ediliyor.