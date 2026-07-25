Kullanılmayan yıllık izinler yanıyor mu? 10 maddede işçinin izin hakkı ve ücreti

Yaz sezonunda yıllık izin maratonu sürüyor. Çalışanlar birbiri ardına izinlerini kullanıyor. Bazı çalışanlar ise tüm izinlerini bitiremiyor. Bu izinler yılın kalan döneminde kullanılabilecek. Ancak yine de kullanılamazsa ne olacak? Sonraki yıllara devredecek mi? İznin parası ödenir mi? Zaman aşımı var mı? İşte özel sektör çalışanlarının izin hakları..

Kullanılmayan izinler seneye devredilebilir. (Fotoğraflar: AA Arşiv)

✖ Ne kadar iznim var?

İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.

✖ Mazeret izinleri, resmi tatiller yıllık izinden düşülür mü?

İşçiye; evlenmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 10 gün ücretli izin verilir. En az yüzde 70 oranında engelli çocuğu olan işçilere de tedavi için bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin imkanı var. Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresinden sayılmaz. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.