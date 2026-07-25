İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokaklar göle döndü bir araç çukura düştü! Başkentten acı haber
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara’da etkisini gösteren şiddetli sağanak kent yaşamını felç etti. Ankara’da yol çökerken bir araç oluşan çukura düştü. Çok sayıda iş yerini su bastı. İstanbul’da ise kuvvetli poyrazla birleşen yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı adama yıldırım isabet etti. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili oldu.
SOKAKLARI SU BASTI
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Üsküdar Çengelköy'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara sığındı.
Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
ZİNCİRLİKUYU'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI
Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı.
Araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.
ANKARA'DAN ACI HABER
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı adama yıldırım isabet etti. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu İ.Ö. (58) hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay esnasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Başkentte vatandaşlar yürümekte zorlanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
DUVAR ÇÖKTÜ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ
Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü.
Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.
METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
FIRTINAYA DİKKAT!
İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
ANKARA VALİLİĞİNİN UYARISI
Ankara Valiliği de yağışlara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.