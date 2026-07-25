İbre Fenerbahçe'den yana! Richarlison için rakip Juventus

Richarlison SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ Richarlison'un Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifi reddetmesi, güncel transfer döneminde yaşanan yeni bir gelişme değil. Brezilyalı futbolcu, 2024 yılında aldığı teklifi geri çevirdiğini açıklamış ve maddi şartlardan önce sportif hedeflerini düşündüğünü belirtmişti. Richarlison, Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini korumak ve üst düzey Avrupa futbolunda mücadele etmek istediğini ifade etmişti.

Richarlison JUVENTUS DA TRANSFER YARIŞINDA Richarlison ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği ileri sürüldü. İtalyan temsilcisinin hücum transferindeki önceliğinin Randal Kolo Muani olduğu, Richarlison'u ise alternatif seçenek olarak değerlendirdiği belirtildi. Juventus'un Kolo Muani transferini tamamlaması halinde Richarlison için yürütülen çalışmalardan çekilebileceği ifade edildi. Bu durumda Fenerbahçe'nin transferde tek kalması gündeme gelebilir.

Richarlison ÖNCELİĞİ AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ Richarlison'un kariyerine Premier Lig'de veya Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde devam etmeye öncelik verdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin düzenli forma şansı sunabilecek olması sarı-lacivertlilerin avantajları arasında gösterilse de oyuncunun Brezilya Milli Takımı'ndaki konumunu korumak amacıyla göz önünde bulunan bir ligde oynamak istediği belirtildi. Bu tercihin, Juventus'u transferde daha avantajlı bir konuma getirebileceği ileri sürüldü.