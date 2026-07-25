İbre Fenerbahçe'den yana! Richarlison için rakip Juventus
Vedat Muriqi transferinin ardından hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Richarlison’u gündemine aldı. İngiliz ekibinin Brezilyalı santrfor için 20-25 milyon euro arasında bonservis beklediği öne sürüldü.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren sarı-lacivertliler, hücum hattındaki rekabeti artırmak için Avrupa'nın önemli liglerinde görev yapan oyuncular üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
Bu doğrultuda hazırlanan listeye son olarak Tottenham'ın Brezilyalı santrforu Richarlison dahil edildi.
FENERBAHÇE RICHARLISON İÇİN DEVREDE
Fenerbahçe'nin, Tottenham'daki geleceği belirsizliğini koruyan Richarlison'un transfer şartlarını araştırdığı iddia edildi. Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin hücum hattını yeniden şekillendirmek istediği ve Richarlison'un artık takımın dokunulmaz oyuncuları arasında bulunmadığı belirtildi. İtalyan teknik adam, 31 Mart 2026 tarihinde Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmuştu.
TOTTENHAM PAZARLIĞA AÇIK
Richarlison'un Tottenham ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Brezilyalı futbolcunun kontratının son yılına girmesi, İngiliz kulübünü olası bir satış seçeneğini değerlendirmeye yöneltti. Londra ekibinin oyuncusu için 20 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklediği ve bu rakam üzerinden pazarlığa açık olduğu öne sürüldü.Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun maaş şartlarını ve Tottenham'ın talebini değerlendirdikten sonra resmi teklif konusunda karar vermesi bekleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Richarlison'un Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifi reddetmesi, güncel transfer döneminde yaşanan yeni bir gelişme değil. Brezilyalı futbolcu, 2024 yılında aldığı teklifi geri çevirdiğini açıklamış ve maddi şartlardan önce sportif hedeflerini düşündüğünü belirtmişti. Richarlison, Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini korumak ve üst düzey Avrupa futbolunda mücadele etmek istediğini ifade etmişti.
JUVENTUS DA TRANSFER YARIŞINDA
Richarlison ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği ileri sürüldü. İtalyan temsilcisinin hücum transferindeki önceliğinin Randal Kolo Muani olduğu, Richarlison'u ise alternatif seçenek olarak değerlendirdiği belirtildi. Juventus'un Kolo Muani transferini tamamlaması halinde Richarlison için yürütülen çalışmalardan çekilebileceği ifade edildi. Bu durumda Fenerbahçe'nin transferde tek kalması gündeme gelebilir.
ÖNCELİĞİ AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ
Richarlison'un kariyerine Premier Lig'de veya Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde devam etmeye öncelik verdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin düzenli forma şansı sunabilecek olması sarı-lacivertlilerin avantajları arasında gösterilse de oyuncunun Brezilya Milli Takımı'ndaki konumunu korumak amacıyla göz önünde bulunan bir ligde oynamak istediği belirtildi. Bu tercihin, Juventus'u transferde daha avantajlı bir konuma getirebileceği ileri sürüldü.
GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI
Richarlison, 2025-2026 sezonunda Tottenham formasıyla Premier Lig'de 32 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı santrfor bu maçlarda 11 gol atarken takım arkadaşlarına 4 asist yaptı ve ligde toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı. Tüm kulvarlarda ise 43 karşılaşmada forma giyen Richarlison, sezonu 12 golle tamamladı.
RICHARLISON KİMDİR?
Richarlison de Andrade, 10 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Nova Venecia kentinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra hücum hattının sol tarafında da görev yapabiliyor. 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a transfer olan Richarlison'un İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Brezilya Milli Takımı formasını 54 kez giyen deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 gol kaydetti.