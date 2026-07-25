Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Olay iddia: 100 bin TL'yi al cesedi yok et

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in hakimlik ve savcılık ifadesindeki şok detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan "100 bin TL karşılığında cesedi yok etme" ve "Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğü" yönündeki ağır iddiaları kesin bir dille reddeden Sonel; evdeki böcek kutularından hamilelik testi duyumlarına, gizemli SIM kart değişiminden aramalarda çıkan servete kadar tüm sorulara yanıt verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından, Vali Sonel'in eşi Handan Sonel de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararında tanıkların ifadeleri, konutta yapılan aramalarda sonradan ortaya çıkan dijital materyaller ve ruhsatsız silah tutuklamaya gerekçe gösterildi. Handan Sonel'e "100 bin TL karşılığında cesedi yok etme" iddiası soruldu.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

MÜEBBETLİK İDDİA: "100 BİN TL VERDİ, CESEDİ YOK ETTİRDİ"

Soruşturma dosyasındaki en ağır iddia, hükümlü tanık Turan Güler'in beyanlarıyla dosyaya girdi. Güler'in ifadelerinde; Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin TL verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğü iddiaları yer aldı.

Savcılık ve hakimlik sorgusunda bu dehşet veren suçlamalar yüzüne okunan Handan Sonel, iddiaları reddederek şunları söyledi:

"Turan GÜLER ve Zeinal ABAKAROV isimli şahısları tanımam. Turan GÜLER, isimli şahsı tanımam. Tanık GÜLER'in hakkımızda vermiş olduğu beyanları kabul etmiyoruz. Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim."

MUTFATAKİ PANİK: "OCAKTA YEMEĞİM VAR DEDİM, 'ÇABUK ÇIKIN' DEDİ"

Soruşturmada konut çalışanlarının tanıklıkları da kritik rol oynadı. Mutfak görevlisi Selvi Yeşil, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 günü saat 13.00-13.30 sıralarında Handan Sonel'in panik halinde mutfağa gelerek kendilerini evden çıkardığını iddia etti. Yeşil ifadesinde, "Olayın olduğu gün Tuncay SONEL'in eşi Handan SONEL ben mutfakta yemek yaptığım sırada panik halde 'Selvi Hanım hemen çıkın' dedi. Ben de 'ocakta yemeğim var' dedim. Ancak bana 'bırakın hemen çıkın, çabuk çıkın, evinize gidin' dedi" beyanında bulundu. MOBESE kayıtlarında saat 13.36'da konuttan çıktığı tespit edilen Yeşil, daha önce böyle bir talimat almadığını söyledi.

Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği saat 13.22 hatırlatılarak bu durum sorulduğunda şokta olduğunu belirten Handan Sonel, tanığın tehdit edildiğini öne sürdü. Sonel, "Bu ifade onun değil, Tehditle ifadesi alınmış. O demez bizi de bilir sever de. Böyle bir şey asla ve kata yaşanmadı. Ama işi biten çıksın demişimdir. Böyle bir olay yaşanmadı adım gibi eminim tehdit edilmiştir" dedi.

"ÇÖPE ATILANLAR DELİL DEĞİL, BALIKLAR İÇİN BÖCEKTİ"

Konut çalışanlarının, Vali Tuncay Sonel'in haberlerin çıktığı dönemde oğluna kızarak odasındaki malzemeleri 4 koliye doldurtup çöpe attırdığı yönündeki iddiaları da sorgulandı. Atılanların koli değil ayakkabı kutusu büyüklüğünde kaplar olduğunu savunan Sonel, olayı şöyle anlattı:

"Bu malzemeler solucanlar, böceklerdi. Ben bu olay yaşandığında ben de oradaydım. Tarihini tam hatırlamıyorum. Oğlum böceklerle uğraşıyor, ders çalışmıyor diye eşim çok kızıyordu. Bu tarih 5 Ocak yada yakın tarih asla değildi. Üniversite sınavına yakın bir tarihti. Belki bir ay olabilir. Bu atılan koli değildi, Ayakkabı kutusundan biraz büyük kutulardı. Oğlum çok üzülmüştü bunun üzerine vali bey çıktıktan sonra Selvi hanım böcekleri tekrar tek tek toplayıp kutulara koymuştu, gönül hanımın hatta midesi bulanmıştı."