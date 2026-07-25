Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Olay iddia: 100 bin TL'yi al cesedi yok et
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in hakimlik ve savcılık ifadesindeki şok detaylar ortaya çıktı. "100 bin TL karşılığında cesedi yok etme" ve oğlunun Doku’yu öldürdüğü yönündeki ağır suçlamalarıreddeden Sonel, evdeki şüpheli hareketlerden hamilelik testi duyumlarına ve son aramada ele geçirilen birikimlere kadar tüm iddialara yanıt verdi. Mahkeme tanık beyanları, sonradan bulunan dijital materyaller ve ruhsatsız silahı göz önünde bulundurarak kuvvetli suç şüphesiyle Handan Sonel'in tutuklanmasına karar verdi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından, Vali Sonel'in eşi Handan Sonel de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararında tanıkların ifadeleri, konutta yapılan aramalarda sonradan ortaya çıkan dijital materyaller ve ruhsatsız silah tutuklamaya gerekçe gösterildi. Handan Sonel'e "100 bin TL karşılığında cesedi yok etme" iddiası soruldu.
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in hakimlik ve savcılık ifadesindeki şok detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan "100 bin TL karşılığında cesedi yok etme" ve "Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğü" yönündeki ağır iddiaları kesin bir dille reddeden Sonel; evdeki böcek kutularından hamilelik testi duyumlarına, gizemli SIM kart değişiminden aramalarda çıkan servete kadar tüm sorulara yanıt verdi.
MÜEBBETLİK İDDİA: "100 BİN TL VERDİ, CESEDİ YOK ETTİRDİ"
Soruşturma dosyasındaki en ağır iddia, hükümlü tanık Turan Güler'in beyanlarıyla dosyaya girdi. Güler'in ifadelerinde; Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin TL verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğü iddiaları yer aldı.
Savcılık ve hakimlik sorgusunda bu dehşet veren suçlamalar yüzüne okunan Handan Sonel, iddiaları reddederek şunları söyledi:
"Turan GÜLER ve Zeinal ABAKAROV isimli şahısları tanımam. Turan GÜLER, isimli şahsı tanımam. Tanık GÜLER'in hakkımızda vermiş olduğu beyanları kabul etmiyoruz. Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim."
MUTFATAKİ PANİK: "OCAKTA YEMEĞİM VAR DEDİM, 'ÇABUK ÇIKIN' DEDİ"
Soruşturmada konut çalışanlarının tanıklıkları da kritik rol oynadı. Mutfak görevlisi Selvi Yeşil, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 günü saat 13.00-13.30 sıralarında Handan Sonel'in panik halinde mutfağa gelerek kendilerini evden çıkardığını iddia etti. Yeşil ifadesinde, "Olayın olduğu gün Tuncay SONEL'in eşi Handan SONEL ben mutfakta yemek yaptığım sırada panik halde 'Selvi Hanım hemen çıkın' dedi. Ben de 'ocakta yemeğim var' dedim. Ancak bana 'bırakın hemen çıkın, çabuk çıkın, evinize gidin' dedi" beyanında bulundu. MOBESE kayıtlarında saat 13.36'da konuttan çıktığı tespit edilen Yeşil, daha önce böyle bir talimat almadığını söyledi.
Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği saat 13.22 hatırlatılarak bu durum sorulduğunda şokta olduğunu belirten Handan Sonel, tanığın tehdit edildiğini öne sürdü. Sonel, "Bu ifade onun değil, Tehditle ifadesi alınmış. O demez bizi de bilir sever de. Böyle bir şey asla ve kata yaşanmadı. Ama işi biten çıksın demişimdir. Böyle bir olay yaşanmadı adım gibi eminim tehdit edilmiştir" dedi.
"ÇÖPE ATILANLAR DELİL DEĞİL, BALIKLAR İÇİN BÖCEKTİ"
Konut çalışanlarının, Vali Tuncay Sonel'in haberlerin çıktığı dönemde oğluna kızarak odasındaki malzemeleri 4 koliye doldurtup çöpe attırdığı yönündeki iddiaları da sorgulandı. Atılanların koli değil ayakkabı kutusu büyüklüğünde kaplar olduğunu savunan Sonel, olayı şöyle anlattı:
"Bu malzemeler solucanlar, böceklerdi. Ben bu olay yaşandığında ben de oradaydım. Tarihini tam hatırlamıyorum. Oğlum böceklerle uğraşıyor, ders çalışmıyor diye eşim çok kızıyordu. Bu tarih 5 Ocak yada yakın tarih asla değildi. Üniversite sınavına yakın bir tarihti. Belki bir ay olabilir. Bu atılan koli değildi, Ayakkabı kutusundan biraz büyük kutulardı. Oğlum çok üzülmüştü bunun üzerine vali bey çıktıktan sonra Selvi hanım böcekleri tekrar tek tek toplayıp kutulara koymuştu, gönül hanımın hatta midesi bulanmıştı."
"EVE GELMEDİĞİ GÜN OLMADI, İFADELER KÜLLİYEN YALAN"
Tanık Selvi Yeşil'in, Mustafa Türkay Sonel'in Doku'nun kaybolduğu tarihten sonra 3-4 gün odasından çıkmadığı, okula gitmediği, bir gece eve hiç gelmediği ve ertesi sabah bitkin halde döndüğünde Handan Sonel'in "Öğretmeniyle ders çalıştı" şeklinde açıklama yapma gereği duyduğu iddiaları soruldu. Oğlunun okulda terör örgütü yanlısı öğrencilerle tartıştığı için moralinin bozuk olduğunu iddia eden Sonel, gece eve gelmeme iddiasını reddetti:
"Bu olay külliyen yalan, asla kabul etmiyorum. Oğlum hiçbir şekilde asla eve gelmediği gün olmadı. Ama bir gün oğlum Elazığ'a araç ile gitmiş, eşime de PTS'den bildirdiler ama gece sabaha kadar değildi. Gönül hanım ve Selvi hanım tehdit yada para almış."
Çalışanların üçüncü kişilerce baskı gördüğünü iddia eden Sonel, konut çalışanı Gönül Gülmez ile mesajlaşmasını da paylaştı. Sonel, "Gönül GÜLMEZ'e 'Kıza ne oldu, olay nedir, kim ne söylüyor, Tunceli bunu biliyor' diye mesaj atmıştım. O da bana 'Mustafa'nın böyle bir şey yapmadığını düşünüyoruz' deyince. Düşünmek ne sen bizle beraberdin diyerek kızıp engelledim" ifadelerini kullandı. Bilirkişi raporunda oğlu Mustafa Türkay Sonel'in telefonunun 13-14 Ocak tarihlerinde Rostan mevkisinde sinyal vermesine ilişkin ise "Bu konuda bilgim yoktur" yanıtını verdi.
"GÜLİSTAN İKİ ÜÇ KEZ HAMİLELİK TESTİ YAPTIRMIŞ"
İfadesinin devamında kamuoyuna hiç yansımayan bir duyumu paylaşan Handan Sonel, çalışanların kendi aralarındaki konuşmasına şahit olduğunu belirterek şunları aktardı:
"Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra yakın bir tarihte tarihini hatırlamıyorum ama ben üst katta iken Gönül Hanım ile Selvi hanım mutfakta konuşurlarken yanlarına geldim bir anda sustular ve kızardılar ben bir şey olduğunu anladım ve Gönül hanıma ne oldu diye sorduğumda bana kimseye söylememem için yemin ettirerek kendisinin hastanede çalışan hemşire olan ya akraba yada tanıdığı olan birinden duyduğu 'kız iki üç kere hamilelik testi yapmaya hastaneye gitmiş' dedi. Ben yorum yapmadım, yapamam da."
Bu durumu eşi Tuncay Sonel'e ilettiğini belirten Sonel, valinin kendisine "Duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, böyle bir şey olmayabilir, sen konuşma" dediğini aktardı.
"ARACIN UZUN SÜRE KULLANILMADIĞI YALAN, KAMERALAR VAR"
Mustafa Türkay Sonel'in olaydan sonra aracını konutun önüne park ederek uzun süre kullanmadığı, arkadaşı Umut Altaş ile eve gelip üzerini değiştirerek çıktığı yönündeki tanık beyanlarına yanıt veren Sonel, iddianın kurgu olduğunu öne sürdü:
"Üzerini değiştirip değiştirmediğini hatırlamıyorum. Oğlum evden hiç çıkmamazlık yaptığı hiç olmadı. Umut ALTAŞ ile konuta geldiklerini hatırlıyorum yanlarında Uğurcan da vardı ama eve girmediler. Bahçede oturdular o da çok oturmadılar, saatlerce oturmadılar yani. Üzerine basarak söylüyorum Umut ile arkadaşı eve girmedi. Oğlumun ve aracının uzun bir süre kullanılmadığı da yalan. Kameralar var."
DOKU'NUN SIM KARTI VE "İHALE BİZİM OĞLUMA KALDI"
Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce Elma Pastanesi'ne gittiği ve ardından eski erkek arkadaşının evine sığındığına ilişkin soruları bilmediğini söyleyen Sonel, Doku'nun ablasının yurtta mektup bulduğu iddialarını basından gördüğünü kaydetti. Doku'ya ait SIM kartın Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderilmesi hususunda bilgisinin olmadığını beyan eden Sonel, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu konu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Eşim zaten bunu bana sormazdı. Ben medyadan duyduklarımı kendisi ile paylaştığımda bana kızardı... Bir ara sosyal medyada Emniyet müdürünün oğluna sarmışlardı, baktılar çocuk ortaokul öğrencisi, ihale benim oğluma kaldı."
31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği iddiaları sorulduğunda ise durumu bilmediğini, konunun muhatabının hastane personeli olduğunu ifade etti.
İLK ARAMADA ÇIKMAYAN SERVET VE RUHSATSIZ SİLAH
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasındaki ilk aramada bulunmayan ancak 14 Temmuz 2026 tarihli son aramada evde ele geçirilen cep telefonları, tabletler, hard diskler, MacBook, 1 adet SIG Sauer marka ruhsatsız tabanca ve külçe altınlar ile ziynet eşyaları soruldu. Ruhsatsız silah için "Gerçek silah olduğunu dahi bilmiyordum, nereden ve kimden geldiğini bilmiyorum" diyen Sonel, altınların birikimleri ve kira gelirleri olduğunu savundu.
Gözaltı süreçlerinin ardından 15-20 yıldır kullandığı cep telefonu hattını kapatarak kızı Hanzade Sonel adına yeni hat çıkarmasıyla ilgili ise şunları söyledi:
"Ben 0532... numarayı operasyondan sonra kimsenin bana ulaşmaması için abuk subuk sorular sormasın diye kullanmamaya başladım. Ama benim önceliğim el konulan telefonumun tekrar geri verileceğini düşündüğümden dolayıdır. Yeni bir telefona da para vermek istemedim... Benim bir korkum yok alnım açık alsınlar incelesinler ikisini de."
Sonel, eşini Erzurum Cezaevinde ziyareti sırasında söylediği "Arabalar temiz çıkıyor" ifadesini de sosyal medyadaki haberlerden gördüğünü iddia etti.
MAHKEME KARARI: KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Tunceli Sulh Ceza Hakimliği; tanıklar Selvi Yeşil, Gönül Gülmez ve Turan Güler'in beyanları, evde sonradan ele geçirilen dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve sinyal verilerini göz önünde bulundurdu. Delilleri karartma şüphesinin devam ettiğini vurgulayan mahkeme, Handan Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
AİLECE TUTUKLANDILAR!
Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili yeniden yürütülen soruşturmada oğlu Mustafa Türkay Sonel cinsel saldırı ve kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, Eski Vali Tuncay Sonel suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme ile bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahale iddialarıyla Nisan 2026'da tutuklandı. Son olarak eşi Handan Sonel de aynı suçlamayla tutuklandı.