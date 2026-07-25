Başıboş köpek vahşeti! Şanlıurfa'da küçük kız feci yaralandı: 150 dikiş atıldı

Başıboş sokak köpekleri vahşet yaşatmaya devam ediyor. Korkunç haber bu kez Şanlıurfa'dan geldi. Dün (24 Temmuz) akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda babasının vefat ettiği, annesinin ise terk edip gittiği için dedesinin yanında kalan 8 yaşındaki Evin Bayo, eve giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 150 DİKİŞ ATILDI

Toplam 8 köpeğin saldırdığı küçük kızı, aracının lastiği patladığı için yol kenarında durmak zorunda kalan Ahmet Aydın isimli sürücü kurtardı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük kızın vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. (Fotoğraf: İHA)

"KURTARAN KİŞİ GEÇ KALSAYDI ÖLEBİLİRDİ"

Olay yaşandığında il dışında olduğunu söyleyen küçük kızın dedesi Bahri Bayo şu ifadeleri kullandı:

Sokakta başıboş 7-8 tane köpek ısırmış. Kızın kollarını, kafasını parçalamışlar. Başka çocukların canı yanması diye belediyeden ricamız bu sokak köpeklerini toplasınlar. Olay olduğu gün ben Mersin'in Tarsus ilçesindeydim. Beni arayıp haber verdiler. Ben de işlerimi bırakıp geldim. Şimdi onunla ilgileniyorum. Hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Annesi bırakıp gitti, babası da vefat etmiş. O ve kardeşine ben bakıyorum, bizde kalıyorlar. Neticede bizim çocuklarımızdır. Başka canların yanmaması için bu köpeklerin toplatılması lazım. Kızı kurtaran çocuk bir dakika daha geç kalsaydı kızı öldürürlerdi.

Suruç ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde yaralandı.

"KORKUDAN BAYILDIM"

Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Evin Bayo, "O gün yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkların arkasındaydı. Birden karşıma çıktılar. Beni ısırmadan bayılmıştım. Uyandığımda kafamı ısırmışlardı. Kafamı ısırdıklarını görmedim. Uyandığımda kalçamı ısırdılar. Çok korktum. Korkudan daha beni ısırmadan bayılmıştım. Köpeklerin toplanmasını, hiç kimseyi böyle ısırmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük kızın vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.

Küçük kızı köpeklerin elinden kurtaran Ahmet Aydın, "Malzeme almak için okula gittim. Çıkışta aracımın lastiği patladı. Orada durup lastikçiyi aradım. Köpek havlaması ve kızın sesi geldi. Koştu, kızın yaralarını görünce hastaneye götürdüm" diye konuştu.