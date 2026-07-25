Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek! "Ekrem İmamoğlu yazdı Özgür Özel sahneleyecek"

Görevden uzaklaştırılan Özel dahil toplam 91 milletvekili, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu. İstifaların ardından CHP parlamentoda 44 milletvekili ile kaldı.

ŞAİBELİ İSİMLER YENİ PARTİ'DE Yeni Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan figürler dikkat çekiyor. Çeşitli soruşturma ve iddianamelerde rüşvet ile yolsuzluk iddialarının merkezinde yer alan çok sayıda isim Yeni Parti'nin temellerini attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Aziz İhsan Aktaş davalarında adları geçen Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi milletvekilleri yeni oluşumda aktif rol üstlendi. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

İBB iddianamesinde "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak tanımlanan Turan Taşkın Özer ile adaylık karşılığı rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmakla suçlanan Veli Ağbaba, Yeni Parti'de konumlandı.