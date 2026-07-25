Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek! "Ekrem İmamoğlu yazdı Özgür Özel sahneleyecek"
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası cadı kazanına dönen CHP resmen ikiye bölündü. Özgür Özel dahil toplam 91 milletvekili istifa ederek "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu. İddianamelerde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yer alan şüpheli vekillerin başrolde olduğu yeni oluşum, CHP’de 44 vekil bıraktı. Sabah Yazarı Okan Müderrioğlu ise köşesinde, kurucuların "Kurumsal Hafıza Hayaleti" etkisi altında olduğunu ve ideallerin arkasında kariyer kaygılarının yattığını vurguladı. Siyasi piyesin arkasındaki asıl ismin ise Ekrem İmamoğlu konuşuluyor.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla başlayan hukuki ve siyasi fırtına CHP'de beklenen kopuşla sonuçlandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrıları karşısında CHP'de kalma imkânı kalmayan Manisa Milletvekili Özgür Özel önderliğindeki grup, partiden resmen ayrıldı.
Görevden uzaklaştırılan Özel dahil toplam 91 milletvekili, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu. İstifaların ardından CHP parlamentoda 44 milletvekili ile kaldı.
ŞAİBELİ İSİMLER YENİ PARTİ'DE
Yeni Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan figürler dikkat çekiyor. Çeşitli soruşturma ve iddianamelerde rüşvet ile yolsuzluk iddialarının merkezinde yer alan çok sayıda isim Yeni Parti'nin temellerini attı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Aziz İhsan Aktaş davalarında adları geçen Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi milletvekilleri yeni oluşumda aktif rol üstlendi. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
İBB iddianamesinde "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak tanımlanan Turan Taşkın Özer ile adaylık karşılığı rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmakla suçlanan Veli Ağbaba, Yeni Parti'de konumlandı.
Özgür Özel genel başkanlığındaki Yeni Parti'de 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri netleşirken, Grup Başkanvekilliği görevlerine Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır seçildi. Ancak Özgür Karabat PM'ye, Turan Taşkın Özer ise YDK'ya yazılmadı. Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut ve Aylin Nazlıaka gibi dikkat çeken birçok isim de yeni yönetim kadrosunda yer almadı.
"AKLI CHP'DE, BEDENİ YENİ PARTİ'DE"
Gelişmeleri köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrioğlu, CHP'den blok halinde kopan ekibin siyasi portresini mercek altına aldı. Müderrioğlu, yeni oluşumun durumunu "Aklı, fikri CHP'de... Bedeni, dili ise Yeni Parti'de..." ifadeleriyle tanımladı.
Siyaset psikolojisindeki "Kurumsal Hafıza Hayaleti" kavramına dikkat çeken Müderrioğlu, köklü bir yapıdan ayrılanların eski kurum reflekslerini sürdürdüğünü vurguladı. Ayrılan ekibin büyük bölümünün CHP'de yeniden aday gösterilmeyeceğini bildiğini belirten Müderrisoğlu, "Ön tarafta 'idealler' arka tarafta 'kariyer planlamaları' ile dolu karmaşık bir hesap bu." değerlendirmesinde bulundu.
SEMBOLLER VE TARİHİ ÇELİŞKİLER
Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde tercih ettiği mekanlar ve sembolizm de tartışmaları beraberinde getirdi. Ekibin Birinci Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan 1920'ye öykünerek Hacı Bayram Camii ve Birinci Meclis hattında düzenlediği organizasyonu değerlendiren Müderrioğlu, 106 yıl önceki toplumsal bütünlüğün yakalanamadığını ifade etti.
ANADOLU KULÜBÜ GERÇEĞİ
Hacı Bayram Camii'ne gelenlerin çoğunun manevi mekânları daha önce ziyaret bile etmediğini belirten Müderrioğlu, 1. Meclis önündeki birliktelik fotoğrafını geçmişte CHP zihniyetinin bozduğunu kaydetti. Kurucular kurulunun toplandığı Anadolu Kulübü tercihine de değinen Müderrioğlu, bu yapının zamanla toplumsal ve siyasal mühendislik merkezine dönüştüğünü hatırlattı.
Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti kurucular kurulunun toplantı için seçtiği Anadolu Kulübü idi. Kulüp, Atatürk'ün direktifi ile genç cumhuriyetin siyasi ve bürokratik kadrolarını çok yönlü etkileşim ortamında buluşturmak için tasarlanmıştı. Kurucu isim merhum İsmet İnönü ise Atatürk'ün sağlığının bozulduğu ve devlet- millet gündemine tam manasıyla yoğunlaşamadığı dönemde fiilen yönetimin kontrolünü ele almıştı. İnönü uygulamaları yer yer 2. Dünya Savaşı koşulları ile izaha çalışılsa da bu millet o yıllarda yaşadığı zulmü unutmadı. İnönü dönemi, Atatürk'ün kurucu felsefesinin devamı gibi gösterilse de hayatın akışı öyle olmadı. Ta ki 1950 seçimlerine kadar!
Ayrıca... Anadolu Kulübün "Encümen-i Daniş" manasındaki rolünden, giderek toplumsal ve siyasal mühendislik faaliyetlerinin merkezine dönüştüğü olaylar da yaşanmadı değil!"
İMAMOĞLU YAZDI ÖZEL SAHNELEYECEK
Müderrioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kurguladığı ve Özgür Özel'in sahnelediği bu siyasi hareketin başarısının zamanla görüleceğini belirterek, "Yeni Parti hele bir yürüsün, hem boyunun ölçüsünü göreceğiz hem de o yürüyüş biçimi ile menzile varıp varamayacaklarını!" ifadelerini kullandı.