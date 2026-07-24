Fenerbahçe'de ayrılık raporu hazırlandı! 11 isim listede
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze rövanşı öncesi kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sunacağı rapor doğrultusunda yabancı oyuncu operasyonu şekillenecek. 10+4 yabancı kuralı nedeniyle sarı-lacivertlilerin en az 7 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Bu doğrultuda 11 isim listeye kondu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kritik bir sürece girdi.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş karşılaşmasına hazırlanırken teknik heyet ve yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, rövanş maçının ardından kadroya ilişkin kapsamlı raporunu yönetime sunacak.
Bu rapor doğrultusunda ayrılacak isimler ile yapılacak transferlerin netleşeceği öğrenildi.
TAKIMDA YABANCI OPERASYONU BAŞLIYOR
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 23 yaş üstü 17 yabancı futbolcu bulunuyor.
10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yeni transferlerin lisans işlemlerinin yapılabilmesi için en az 7 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.
Yönetimin, teknik heyetin raporu sonrasında bu süreç için resmi adımları hızlandırması bekleniyor.
UEFA listesinde yer almayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın ayrılması beklenen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Anthony Musaba'ya ise İngiltere'den çift haneli bonservis teklifleri geldiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetimin, kulübe önemli gelir sağlayabilecek bir teklif gelmesi halinde Musaba'nın transferine onay verebileceği ifade ediliyor.
KANTE VE DİĞER İSİMLER İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca, Ederson ve Nelson Semedo'nun geleceği ise henüz kesinlik kazanmadı.
Ederson'u Juventus'un takip ettiği, Fred'e ise Brezilya'dan ilgi bulunduğu aktarılırken, yüksek maaş maliyetleri nedeniyle bazı oyuncuların durumunun yönetim tarafından detaylı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.
Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından N'Golo Kante'nin 10 ila 15 günlük izin kullanması bekleniyor.
Deneyimli orta saha oyuncusunun Gornik Zabrze rövanşının ardından takıma katılması planlanırken, yönetimin maliyetleri düşürmek amacıyla Kante başta olmak üzere bazı futbolcularla maaş indirimi veya sözleşme revizyonu konusunda görüşmeler yapabileceği belirtiliyor.
Teknik heyetin ise orta saha rotasyonunda Kante ile Fred'in birlikte takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.