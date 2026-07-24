Fenerbahçe'de ayrılık raporu hazırlandı! 11 isim listede

Sarı-lacivertli yönetimin, kulübe önemli gelir sağlayabilecek bir teklif gelmesi halinde Musaba'nın transferine onay verebileceği ifade ediliyor.

Fred ve Talisca UEFA listesinde yer almayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın ayrılması beklenen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Ederson'u Juventus'un takip ettiği, Fred'e ise Brezilya'dan ilgi bulunduğu aktarılırken, yüksek maaş maliyetleri nedeniyle bazı oyuncuların durumunun yönetim tarafından detaylı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca, Ederson ve Nelson Semedo'nun geleceği ise henüz kesinlik kazanmadı.

N'Golo Kante

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından N'Golo Kante'nin 10 ila 15 günlük izin kullanması bekleniyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun Gornik Zabrze rövanşının ardından takıma katılması planlanırken, yönetimin maliyetleri düşürmek amacıyla Kante başta olmak üzere bazı futbolcularla maaş indirimi veya sözleşme revizyonu konusunda görüşmeler yapabileceği belirtiliyor.

Teknik heyetin ise orta saha rotasyonunda Kante ile Fred'in birlikte takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

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