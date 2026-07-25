Beşiktaş'a Salah yetmedi! Sıradaki transfer Johan Bakayoko

Sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemindeki ilk isim Mohamed Salah. Mısırlı futbolcuyla görüşmeler hızla devam ediyor ve anlaşma zemini sağlandı. Detayların görüşüldüğü süreçte imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Ancak bir yıldız daha kadroya eklenmek isteniyor.

Johan Bakayoko

LEIPZIG TRANSFERE SICAK DEĞİL

Beşiktaş'ın bu talebine karşılık olarak RB Leipzig ise oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor. Geride kalan sezonun başında 18 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro bonuslarla kadrosuna kattığı futbolcusunu ucuza bırakmak istemeyen Alman ekibi, kapıyı 20 milyon euronun üzerinde açtı. Oyuncunun uzun süreli kontratı da kulübünün elini güçlendiriyor.