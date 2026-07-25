Beşiktaş'a Salah yetmedi! Sıradaki transfer Johan Bakayoko
Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar bir taraftan Mohamed Salah ile görüşmelerini sürdürürken diğer yandan Mısırlı futbolcuya alternatif oluşturabilmek adına gayret gösteriyor. Gündemde ise RB Leipzig'in yıldızı Johan Bakayoko. Ancak Alman temsilcisi kapıyı 20 milyon euronun üzerinde açtı. İşte detaylar...
2026-2027 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda açan Beşiktaş, ilk maçında FC Midtjylland ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip rakibini Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Yönetim, Danimarka'daki zorlu randevu öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi.
JOHAN BAKAYOKO LİSTEDE
Sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemindeki ilk isim Mohamed Salah. Mısırlı futbolcuyla görüşmeler hızla devam ediyor ve anlaşma zemini sağlandı. Detayların görüşüldüğü süreçte imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Ancak bir yıldız daha kadroya eklenmek isteniyor.
LEIPZIG TRANSFERE SICAK DEĞİL
Beşiktaş'ın bu talebine karşılık olarak RB Leipzig ise oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor. Geride kalan sezonun başında 18 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro bonuslarla kadrosuna kattığı futbolcusunu ucuza bırakmak istemeyen Alman ekibi, kapıyı 20 milyon euronun üzerinde açtı. Oyuncunun uzun süreli kontratı da kulübünün elini güçlendiriyor.
22 MAÇA ÇIKTI
PSV'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Johan Bakayoko, geride kalan sezonda RB Leipzig formasıyla 22 karşılaşmada görev yaptı. 892 dakika görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2030 yılına kadar RB Leipzig ile sözleşmesi bulunuyor.
JOHAN BAKAYOKO KİMDİR?
Tam adı Johan Saint-Cyr Bakayoko'dur. Fildişi Sahili asıllı bir ailenin çocuğu olarak 20 Nisan 2003 tarihinde Belçika'nın Overijse kentinde doğdu. Futbol hayatına Tempo Overijse'de başladı. OH Leuven, Club Brugge, KV Mechelen, RSC Anderlecht ve PSV alt yapılarında forma giydi. 2022-2023 sezonunda A takıma yükseldi. 2025-2026 sezonunda 18 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer oldu. Belçika formasını 18 karşılaşmada terletip 1 gol attı. 2 Hollanda ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazandı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
JOHAN BAKAYOKO HAKKINDA
|Bilgi
|Detay
|İsim
|Johan Bakayoko
|Tam adı
|Johan Saint-Cyr Bakayoko
|Doğum tarihi
|20 Nisan 2003
|Yaşı
|23
|Doğum yeri
|Overijse, Belçika
|Boyu
|1,79 m
|Uyruğu
|Belçika, Fildişi Sahili
|Mevkisi
|Sağ kanat
|Kullandığı ayak
|Sol ayak
|Güncel kulübü
|RB Leipzig
|Sözleşme başlangıcı
|16 Temmuz 2025
|Sözleşme bitişi
|30 Haziran 2030